Футбол
Гол Мареза помог Алжиру одолеть Нигерию и выйти в финал КАНГазета.Ru вчера в 19:29
Стоит отметить, что решающий гол встречи был оформлен на 90+5-й минуте - это Рияд Марез безупречно исполнил штрафной удар. Теперь в решающем матче турнира Алжир встретится с Сенегалом, победившим в своем полуфинале Тунис (1:0).
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Гол Мареза на 90+5-й минуте принёс победу Алжиру над Нигерией в 1/2 финала КАН
Чемпионатвчера в 16:57
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:32, Вашингтон
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