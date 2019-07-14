Стоит отметить, что решающий гол встречи был оформлен на 90+5-й минуте - это Рияд Марез безупречно исполнил штрафной удар. Теперь в решающем матче турнира Алжир встретится с Сенегалом, победившим в своем полуфинале Тунис (1:0).

Гол Мареза помог Алжиру одолеть Нигерию и выйти в финал КАН

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