Футбол

Гол Мареза помог Алжиру одолеть Нигерию и выйти в финал КАНГазета.Ru 19:29

Стоит отметить, что решающий гол встречи был оформлен на 90+5-й минуте - это Рияд Марез безупречно исполнил штрафной удар. Теперь в решающем матче турнира Алжир встретится с Сенегалом, победившим в своем полуфинале Тунис (1:0).
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Гол Мареза в компенсированное время вывел Алжир в финал Кубка африканских наций

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