Футбол
Гол Мане вывел Сенегал в четвертьфинал Кубка АфрикиSportbox.RU 16:52
Сборная Уганды проиграла команде Сенегала в матче 1/8 финала Кубка Африки. Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный гол в этом матче забил нападающий «Ливерпуля» Садио Мане.
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Уганда — Сенегал. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Кубка африканских наций 5 июля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 03:00
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