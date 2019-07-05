Футбол
Гол Мане вывел Сенегал в четвертьфинал Кубка АфрикиSportbox.RU вчера в 16:52
Сборная Уганды проиграла команде Сенегала в матче 1/8 финала Кубка Африки. Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный гол в этом матче забил нападающий «Ливерпуля» Садио Мане.
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Мане не реализовал пенальти, но забил с игры и вывел Сенегал в четвертьфинал Кубка Африки
Sport24.ruвчера в 16:53
Сенагал благодаря голу Мане обыграл Уганду и вышел в 1/4 финала Кубка Африки
Спорт-Экспрессвчера в 16:59
Уганда — Сенегал. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Кубка африканских наций 5 июля 2019 года
LiveSport.ru04 июля в 03:00
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:10, Вашингтон
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В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп
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Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам
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Названы регионы-лидеры по числу разводов в России
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В Калифорнии произошло мощное землетрясение
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Происшествия
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Обновлено в 04:10
Политика
Зеленский назначил нового главу Львовской области
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Происшествия
В Петербурге началось прощание с подводниками
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Обновлено в 04:55
Футбол
Сенников назвал трансферную политику «Локомотива» слабой
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Обновлено в 03:18
Общество
Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой
Обновлено вчера в 22:46
Общество
Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу
В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено 04 июля в 05:56
Экономика
Власти Иркутской области оценили ущерб от наводнения в 31 млрд рублей
Ранее вице-премьер Виталий Мутко, отвечающий за строительство, сообщил, что на восстановление социальной и инженерной инфраструктуры может понадобиться около 8,5 млрд руб. На обеспечение жильем, по его оценкам, необходимо до 10 млрд руб. В конце июня в Иркутской области начались паводки, вызванные сильными дождями.
Обновлено в 03:56
Общество
Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете
Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
Обновлено в 01:47
Политика
Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке
Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ
Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
Кадровое решение по подозреваемому в госизмене помощнику полпреда примут 8 июля
Кадровое решение по задержанному помощнику полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александру Воробьеву будет принято в понедельник 8 июля на оперативном совещании.
Обновлено в 04:13
Политика
Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
В Черном море перевернулось судно с туристами
Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:49
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В Якутии нашли фрагменты ракеты «Союз-2»
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Баскетбол
Де Коло договорился о контракте с «Фенербахче»
Руководство «Фенербахче» сумело убедить французского защитника Нандо де Коло остаться в Европе.
Обновлено 04 июля в 15:24
Наука
Шум магнитных монополей смогли услышать
Ученые из Ирландского национального университета в Корке и Оксфордского университета создали устройство, которое позволяет слышать магнитный шум от монополей.
Обновлено 04 июля в 03:40
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать
Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю с 24 по 30 июня снова снизился, следует из данных, собранных Всероссийским центром изучения общественного мнения.
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Футбол
«ПСЖ» предложил Неймара «Реалу»
«Пари-Сен-Жермен» предложил услуги своего бразильского форварда Неймара «Реалу», утверждает Marca.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
За выезд Аллы Пугачевой на перрон ответила дежурная по вокзалу
Обновлено вчера в 23:10
Культура
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Зрители увидят, как кот Матроскин встретил весну — герой постоянно исполняет блюзы и романсы.
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Спорт
В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Мутко потребовал пересмотреть генпланы городов Приангарья
Вице-премьер России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко в ходе заседания правительственной комиссии по ситуации с паводками в Приангарье потребовал пересмотреть генпланы городов Иркутской области.
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Единоборства
ММА. Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов
Ведущая американская лиша смешанных единоборств UFC провела презентацию своего турнира под номером 242, который пройдет в начале сентября в Абу-Даби и в ходе которого россиянин Хабиб Нурмагомедов будет защищать свой чемпионский пояс в бою с Дастином Порье.
Обновлено в 04:45