Футбол

Гол Мане вывел Сенегал в четвертьфинал Кубка АфрикиSportbox.RU вчера в 16:52

Сборная Уганды проиграла команде Сенегала в матче 1/8 финала Кубка Африки. Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный гол в этом матче забил нападающий «Ливерпуля» Садио Мане.
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Сенегал сыграет с Бенином в четвертьфинале Кубка африканских наций

Советский спортвчера в 16:54

Уганда - Сенегал - 0:1. Гол и нереализованный пенальти

Матч ТВвчера в 16:57

Мане не реализовал пенальти, но забил с игры и вывел Сенегал в четвертьфинал Кубка Африки

Sport24.ruвчера в 16:53

Сенагал благодаря голу Мане обыграл Уганду и вышел в 1/4 финала Кубка Африки

Спорт-Экспрессвчера в 16:59

Сборная Сенегала вышла в четвертьфинал Кубка Африканских наций

Газета.Ruвчера в 19:15

Сенегал вышел в четвертьфинал Кубка африканских наций, обыграв Уганду

Чемпионатвчера в 16:53

Уганда — Сенегал. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Кубка африканских наций 5 июля 2019 года

LiveSport.ru04 июля в 03:00
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Общество

В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп

Обновлено в 02:14
Происшествия

Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам

Обновлено вчера в 13:58
Общество

Названы регионы-лидеры по числу разводов в России

Больше всего разводов, по статистике, приходится на Сахалинскую область — 5,1 на 1000 человек населения.
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Кино

Автор «Маски» хочет создать женскую версию картины

Майк Ричардсон, создатель комиксов о Маске, считает, что нужно создать ремейк знаменитой картины «Маска» с участием Джима Керри, однако теперь главную роль должна исполнить женщина.
Обновлено в 04:49
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено 04 июля в 16:12
Политика

Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»

Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
Происшествия

В воинской части в Азербайджане произошёл взрыв

Взрыв произошёл в воинской части в Азербайджане, двое военнослужащих погибли, один получил тяжёлое ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны республики.
Обновлено в 04:10
Игры

Bandai Namco анонсировала новую игру One Piece: Pirate Warriors 4

Обновлено в 04:42
Политика

Зеленский назначил нового главу Львовской области

Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового главу Львовской области, им стал Маркиян Мальский.
Обновлено в 04:57
Происшествия

В Петербурге началось прощание с подводниками

На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга началась церемония прощания с подводниками, погибшими в результате возгорания на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 04:55
Футбол

Сенников назвал трансферную политику «Локомотива» слабой

«Локомотиву» нужно было усиление в центральную линии защиты, так что его появление выглядит вполне очевидным и логичным.
Обновлено в 03:18
Общество

Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

Обновлено вчера в 22:46
Общество

Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу

В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено 04 июля в 05:56
Экономика

Власти Иркутской области оценили ущерб от наводнения в 31 млрд рублей

Ранее вице-премьер Виталий Мутко, отвечающий за строительство, сообщил, что на восстановление социальной и инженерной инфраструктуры может понадобиться около 8,5 млрд руб. На обеспечение жильем, по его оценкам, необходимо до 10 млрд руб. В конце июня в Иркутской области начались паводки, вызванные сильными дождями.
Обновлено в 03:56
Общество

Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете

Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
Обновлено в 01:47
Политика

Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке

Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия

СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ

Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия

Кадровое решение по подозреваемому в госизмене помощнику полпреда примут 8 июля

Кадровое решение по задержанному помощнику полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александру Воробьеву будет принято в понедельник 8 июля на оперативном совещании.
Обновлено в 04:13
Политика

Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

В Черном море перевернулось судно с туристами

Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

В Якутии нашли фрагменты ракеты «Союз-2»

Обновлено в 04:49
Баскетбол

Де Коло договорился о контракте с «Фенербахче»

Руководство «Фенербахче» сумело убедить французского защитника Нандо де Коло остаться в Европе.
Обновлено 04 июля в 15:24
Наука

Шум магнитных монополей смогли услышать

Ученые из Ирландского национального университета в Корке и Оксфордского университета создали устройство, которое позволяет слышать магнитный шум от монополей.
Обновлено 04 июля в 03:40
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю с 24 по 30 июня снова снизился, следует из данных, собранных Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Обновлено вчера в 10:57
Футбол

«ПСЖ» предложил Неймара «Реалу»

«Пари-Сен-Жермен» предложил услуги своего бразильского форварда Неймара «Реалу», утверждает Marca.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес

За выезд Аллы Пугачевой на перрон ответила дежурная по вокзалу

Обновлено вчера в 23:10
Культура

Матроскин становится мартовским котом в новой серии «Простоквашино»

Зрители увидят, как кот Матроскин встретил весну — герой постоянно исполняет блюзы и романсы.
Обновлено в 01:58
Спорт

В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.
Обновлено вчера в 17:28
Политика

Мутко потребовал пересмотреть генпланы городов Приангарья

Вице-премьер России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко в ходе заседания правительственной комиссии по ситуации с паводками в Приангарье потребовал пересмотреть генпланы городов Иркутской области.
Обновлено в 01:48
Единоборства

ММА. Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов

Ведущая американская лиша смешанных единоборств UFC провела презентацию своего турнира под номером 242, который пройдет в начале сентября в Абу-Даби и в ходе которого россиянин Хабиб Нурмагомедов будет защищать свой чемпионский пояс в бою с Дастином Порье.
Обновлено в 04:45
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