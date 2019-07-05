Футбол
Гол Мане вывел Сенегал в четвертьфинал Кубка АфрикиSportbox.RU 16:52
Сборная Уганды проиграла команде Сенегала в матче 1/8 финала Кубка Африки. Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный гол в этом матче забил нападающий «Ливерпуля» Садио Мане.
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