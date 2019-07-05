Футбол

Гол Мане вывел Сенегал в четвертьфинал Кубка АфрикиSportbox.RU 16:52

Сборная Уганды проиграла команде Сенегала в матче 1/8 финала Кубка Африки. Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный гол в этом матче забил нападающий «Ливерпуля» Садио Мане.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сенегал сыграет с Бенином в четвертьфинале Кубка африканских наций

Советский спорт16:54

Мане не реализовал пенальти, но забил с игры и вывел Сенегал в четвертьфинал Кубка Африки

Sport24.ru16:53

Сенегал вышел в четвертьфинал Кубка африканских наций, обыграв Уганду

Чемпионат16:53

Сенагал благодаря голу Мане обыграл Уганду и вышел в 1/4 финала Кубка Африки

Спорт-Экспресс16:59

Уганда - Сенегал - 0:1. Гол и нереализованный пенальти

Матч ТВ16:57

Гол Мане вывел Сенегал в четвертьфинал Кубка Африки

Евро-футбол.ру17:00

Футбол, Кубок Африки, 1/8 финала, Уганда - Сенегал, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru13:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 18:32, Вашингтон
Политика

Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам

Обновлено в 05:15
Происшествия

На станции Сортировочная под колесами электрички погиб пешеход

Обновлено в 12:30
Здоровье

Психолог рассказал, как обидчивость влияет на здоровье

Обновлено в 05:41
Происшествия

Капитан перевернувшегося в Черном море прогулочного судна задержан

Обновлено в 17:26
Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»

"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Москве мужчина открыл стрельбу по девушкам за отказ познакомиться

Столичные полицейские разыскивают мужчину, который на западе Москвы выстрелил в двух девушек из травматического оружия.
Обновлено в 16:00
Политика

Владимир Путин встретился в Ватикане с Папой Римским

После общения российский президент и Папа Римский обменялись подарками.
Обновлено вчера в 11:11
Спорт

Загитова объявила музыку к произвольной программе

Обновлено в 17:30
Происшествия

Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн

Обновлено в 16:36
Политика

Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено в 16:05
Театры

Директора театра Волкова уволили, худрук написал заявление об уходе

Директор Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле Алексей Туркалов уволен из-за неразрешимого конфликта с художественным руководителем учреждения Евгением Марчелли, который в свою очередь подал заявление об уходе по собственному желанию, сообщил на брифинге министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено в 10:11
Транспорт

ЦОДД предложил приравнять сегвеи и самокаты к видам транспорта

Самокаты, электросамокаты и сегвеи могут приравнять к видам транспорта и ввести административную ответственность для их владельцев.
Обновлено в 10:13
Политика

В Ливии сообщили о задержании двух россиян

Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила в пятницу, 5 июля, о задержании в мае двух россиян за «попытку повлиять на предстоящие в стране выборы».
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве

Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Кино

Ричард Мэдден завершил брошенную из-за «Игры престолов» учебу

Британский актер и лауреат «Золотого глобуса» Ричард Мэдден официально завершил обучение в Королевской консерватории Шотландии, которое ему пришлось прервать из-за съемок в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 11:41
Происшествия

Пятерых сотрудников ФСБ арестовали за разбой

Суд арестовал пятерых сотрудников Федеральной службы безопасности. Их подозревают в крупном разбое, совершенном организованной группой.
Обновлено в 08:57
Политика

США запустили программу по борьбе с «пагубным влиянием России»

Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) запустило программу, которая называется "Противодействие пагубному влиянию Кремля".
Обновлено в 16:36
Здоровье

Рамки безопасности неопределенной опасности

Ежедневно жители мегаполисов вынуждены проходить сквозь несколько подобных устройств безопасности совершенно не представляя себе, опасна ли доза получаемого воздействия и есть ли у них альтернатива.
Обновлено в 06:25
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено в 15:55
Политика

Трамп вступился за ставшую мемом после G20 Иванку

Обновлено в 12:51
Политика

С новым главой Донбасса перестали общаться родители

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Краматорск, где представил нового главу Донецкой ОГА Павла Кириленко.
Обновлено в 13:40
Общество

Россиянам показали новые плацкартные вагоны без боковых полок

«Федеральная пассажирская компания» - «дочка» Российских железных дорог - представила концепт обновленного плацкартного вагона.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Избитую семилетнюю девочку из Ингушетии доставят в Москву

Обновлено в 08:14
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента

Обновлено в 09:14
Происшествия

В Шереметьево уволили начальника службы обработки багажа

Были сообщения, что компания, которая занимается обработкой багажа понизила зарплату сотрудникам и около 200-300 человек ушли с работы, вот и получилось, что с чемоданами пассажиров работать некому.
Обновлено в 07:11
Музыка

Группа «На-На» представила новую песню «Считаю медленно до ста»

Обновлено в 09:55
Происшествия

Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве

Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

«Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.
Обновлено в 03:10
Общество

Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу

В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено вчера в 05:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Уганда
Государство
Государство в Восточной Африке. Входит в Содружество наций. Граничит на севере с Южным Суданом, на западе - с Демократической Республикой Конго, на юге - с Руандой и Танзанией, на востоке - с Кенией.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сенегал
Государство
Государство в Западной Африке, к югу от реки Сенегал, по которой страна получила своё название. На западе находится Атлантический океан, страна граничит с Мавританией на севере, Мали - на востоке и Гвинеей и Гвинеей-Бисау - на юге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное