Футбол
Сенегал вышел в четвертьфинал Кубка африканских наций, обыграв УгандуЧемпионат 16:53
В Каире на стадионе «Каир Интернейшнл» состоялся матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2019 Уганда — Сенегал. Победу со счётом 1:0 одержали сенегальские футболисты. Автором единственного гола стал нападающий «Ливерпуля» Садио Мане на 15-й минуте после передачи форварда «Ренна» М'Байе Ньянга.
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Уганда — Сенегал. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Кубка африканских наций 5 июля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 03:00
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