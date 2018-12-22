Футбол

Гол Манджукича принес «Ювентусу» победу над «Ромой»
Sport24.ru
16:24

Ювентус — Рома
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ювентус»
Марио Манджукич
35′
40′
Стивен Нзонзи
46′
Алессандро Флоренци
Джастин Клюйверт
Миралем Пьянич
Эмре Джан
71′
71′
Дженгиз Ундер
Диего Перотти
79′
Стивен Нзонзи
Эдин Джеко
Пауло Дибала
Дуглас Коста
80′
81′
Патрик Шик
90′+5′
Николо Дзаньоло
22 декабря в рамках 17-го тура чемпионата Италии «Ювентус» принимал на своем поле «Рому». Встреча, прошедшая на стадионе «Альянц Стэдиум», завершилась победой хозяев с минимальным счетом — 1:0.
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