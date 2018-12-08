Футбол
Миралем Пьянич
|6′
Родриго Бентанкур
|54′
|55′
Иван Перишич
|57′
Марцело Брозович
|58′
Маттео Политано
Борха Валеро
Марио Манджукич
|66′
|69′
Роберто Гальярдини
Бальде Кейта
Пауло Дибала
Дуглас Коста
|72′
|77′
Жоау Мариу
Лаутаро Хавьер Мартинес
Миралем Пьянич
Эмре Джан
|82′
|49%
|Владение мячом
|51%
|83%
|Процент точных передач
|87%
|8
|Удары в сторону ворот
|5
|5
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|1
|10
|Угловые
|8
|11
|Отборы
|10
|13
|Фолы
|18
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑3‑3
1
Шченсны
20
Канселу
19
Бонуччи
3
Кьеллини
2
Де Шильо
30
Бентанкур
23
Джан
14
Матюиди
11
Коста
17
Манджукич
7
Роналду
1
Ханданович
2
Врсалько
37
Шкриньяр
23
Миранда
18
Асамоа
11
Бальде
77
Брозович
10
Мартинес
20
Валеро
9
Икарди
44
Перишич
Интер
Расстановка 4‑3‑3
"Ювентус" одержал 14-ю победу в 15 матчах чемпионата Италии, "Интер" потерпел четвертое поражение. Туринцы после 15 игр имеют в активе 43 очка и идут на первом месте, миланцы набрали 29 баллов и занимают третью строчку таблицы Серии А. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Газета.Ru16:47
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