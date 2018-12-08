Футбол

«Ювентус» обыграл «Интер» в матче Серии А
Газета.Ru
16:47

Ювентус — Интер
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ювентус»
Миралем Пьянич
6′
Родриго Бентанкур
54′
55′
Иван Перишич
57′
Марцело Брозович
58′
Маттео Политано
Борха Валеро
Марио Манджукич
66′
69′
Роберто Гальярдини
Бальде Кейта
Пауло Дибала
Дуглас Коста
72′
77′
Жоау Мариу
Лаутаро Хавьер Мартинес
Миралем Пьянич
Эмре Джан
82′
"Ювентус" одержал 14-ю победу в 15 матчах чемпионата Италии, "Интер" потерпел четвертое поражение. Туринцы после 15 игр имеют в активе 43 очка и идут на первом месте, миланцы набрали 29 баллов и занимают третью строчку таблицы Серии А. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Газета.Ru16:47

Подробнее о событии

«Ювентус» обыграл «Интер» в матче Серии А

Газета.Ru16:47

Гол Манджукича принес «Ювентусу» победу над «Интером»

Советский спорт16:26

«Ювентус» дома обыграл «Интер»

Матч ТВ16:36

«Ювентус» утешил Роналду победой. Повержен «Интер»

Спорт-Экспресс17:10

Серия А. 7 декабря 2018 года. «Ювентус» – «Интер». Обзор матча – 1:0

Чемпионат16:48

«Ювентус» — «Интер» — 1:0. Видеообзор 15-го тура Серии А

Sport24.ru17:47

«Ювентус» победил «Интер» благодаря голу Манджукича. Отрыв от «Наполи» – 11 очков

Sports.ru16:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 19:00, Ашберн
Футбол

Футболиста «Спартака» Ещенко прооперировали в Италии

Обновлено в 15:39
Футбол

«Леганес» и «Хетафе» сыграли вничью

"Леганес" сыграл вничью с "Хетафе" в матче 15-го тура чемпионата Испании. Это шестая встреча без поражений для клуба из пригорода Мадрида.
Обновлено в 17:09
Футбол

Молодежный состав «Анжи» уступил «Спартаку», ведя в большинстве

Махачкалинский «Анжи» в рамках 17 тура молодёжного первенства России по футболу у себя дома со счётом 2:3 уступил московскому «Спартаку».
Обновлено в 16:40
Футбол

Аршавин вручит награду лучшего игрока месяца Дриусси

"Зенит" – "Рубин": чемпионат России, онлайн-трансляция, 9 декабря, начало – 19.00 (мск). 👏 Андрей Аршавин вручит награду "Лучший игрок месяца" нападающему @zenit_spb Себастьяну Дриусси.
Обновлено в 15:47
Футбол

«Вердер» на своем поле переиграл «Фортуну»

В следующем туре Вердер в гостях сыграет против дортмундской Боруссии, а Фортуна на своем поле примет Фрайбург.
Обновлено в 17:14
Футбол

Маурицио Сарри: «Не знаю, как побеждать Гвардиолу»

Обновлено в 14:59
Футбол

«СЭ»: «Балтика» уволила Ледяхова

Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов отправлен в отставку, утверждает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 15:50
Футбол

«Зенит» в зимнее трансферное может пополниться полузащитником «Астаны»

С учетом травмы опорника Кристиана Нобоа и возможного ухода зимой из «Зенита» Леандро Паредеса в один из итальянских клубов, селекционный отдел «сине-бело-голубых» обратил внимание на игрока сборной Венгрии и «Астаны» Ласло Кляйнхайслера, который провел хороший сезон в чемпионате Казахстана и является ключевым игроком столичной команды в играх Лиги Европы.
Обновлено в 17:04
Футбол

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг может перейти в ПСЖ

Полузащитник голландского «Аякса» Френки де Йонг может перейти в ПСЖ. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 18:24
Футбол

Дубль Мареги помог «Порту» разгромить «Портимоненсе»

Накануне завершился матч 12-го тура чемпионата Португалии «Порту» — «Портимоненсе».
Обновлено в 18:03
Футбол

Хавбек «Ростова» награжден государственной премией Молдовы

Обновлено в 15:01
Футбол

Мбаппе: «Рядом с Зиданом почувствовал себя маленьким человеком»

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал о встрече с экс-тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом.
Обновлено в 16:23
Футбол

Ривалдо: Роналду заслужил «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой

Ранее старшая сестра нападающего Ювентуса Эльма Авейру заявила, что Модрич незаслуженно стал обладателем Золотого мяча.
Обновлено в 14:43
Футбол

«Арсенал» проведет беседу с игроками, употреблявшими веселящий газ

Месут Озил, Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Ляказетт и Маттео Гендузи перед началом сезона устроили вечеринку с алкоголем и веселящим газом.
Обновлено в 15:41
Футбол

Мендеш: «Моуринью никуда не уходит. И он, и клуб довольны друг другом»

Жорже Мендеш, агент Жозе Моуринью, развеял слухи об уходе своего клиента из «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 16:31
ещё по теме
Главное