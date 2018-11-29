Футбол

Гол Мака принёс «Зениту» победу над «Копенгагеном» в матче Лиги Европы
RT на русском
14:51

Зенит — Копенгаген
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
54′
Денис Вавро
Сотириос Папаяннопулос
Роберт Мак
59′
Себастьян Дриусси
Антон Заболотный
60′
60′
Карло Хольсе
Расмус Фальк Йенсен
63′
Роберт Сков
Александр Ерохин
67′
73′
Зека
Александр Ерохин
Клаудио Маркизио
74′
79′
Роберт Сков
Йонас Винд
Эрнани
Магомед Оздоев
88′
Магомед Оздоев
89′
Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над датским «Копенгагеном» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
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