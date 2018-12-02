Футбол

Гол Ляказетта принес «Арсеналу» победу над «Тоттенхэмом» в АПЛ
РИА Новости
11:09

Арсенал — Тоттенхэм
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
9′
Ян Вертонген
Пьер-Эмерик Обамеянг
10′
30′
Эрик Дайер
32′
Эрик Дайер
34′
Харри Кейн
Шкодран Мустафи
37′
Алекс Ивоби
Александр Ляказетт
46′
Генрих Мхитарян
Аарон Рэмзи
46′
Гранит Джака
49′
Пьер-Эмерик Обамеянг
56′
65′
Деле Алли
Шкодран Мустафи
Маттео Гендузи
71′
Александр Ляказетт
75′
Лукас Торрейра
77′
Лукас Торрейра
78′
79′
Сон Хын Мин
Лукас Моура
79′
Деле Алли
Харри Уинкс
82′
Бен Дэвис
Дэнни Роуз
85′
Ян Вертонген
90′
Серж Орье
Встреча, прошедшая на поле "Арсенала", завершилась со счетом 4:2. У хозяев голы забили Пьер-Эмерик Обамеянг (10-я минута с пенальти, 56-я минута), Александр Ляказетт (74) и Лукас Торрейра (77). У гостей отличились Эрик Дайер (30) и Харри Кейн (34, пенальти).
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