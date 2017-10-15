Футбол

ЧемпионатЧемпионатГол Лукаку помог «Интеру» разгромить «Лечче» в матче Серии А

Интер — Лечче
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Марцело Брозович
21′
Стефано Сенси
24′
38′
Якопо Петриччоне
Лаутаро Хавьер Мартинес
40′
52′
Джанлука Лападула
Ромелу Лукаку
60′
61′
Андреа ла Мантия
Диего Фариас
61′
Якопо Петриччоне
Марко Манкозу
Матиас Весино
Николо Барелла
66′
72′
Андреа Рисполи
Ромарио Бензар
Стефано Сенси
Роберто Гальярдини
73′
76′
Диего Фариас
Лаутаро Хавьер Мартинес
Маттео Политано
78′
Антонио Кандрева
84′
В матче 1-го тура итальянской Серии А «Интер» принимал «Лечче». Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 4:0. На 21-й минуте счёт открыл полузащитник "Интера" Марсело Брозович.
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