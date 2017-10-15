В матче 1-го тура итальянской Серии А «Интер» принимал «Лечче». Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 4:0. На 21-й минуте счёт открыл полузащитник "Интера" Марсело Брозович.

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