"Локомотив" и "Рубин" сыграли вничью в матче 1-го тура премьер-лиги (1:1). Голом в составе железнодорожников отметился хавбек Алексей Миранчук, забивший прямым ударом со штрафного.

Гол Кварацхелии лишил «Локомотив» победы в матче с «Рубином»

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