Хоккей

Гол Кузнецова в овертайме принес «Вашингтону» победу над «Рейнджерс»РИА Новости вчера в 15:47

Вашингтон
Рейнджерс
6 – 5
победа в овертайме
Хоккей, НХЛ
вчера
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"Вашингтон" в овертайме обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
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