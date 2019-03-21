Футбол

Гол Куэвы принёс Перу победу над ПарагваемSoccer.ru вчера в 22:01

Сборная Перу переиграла Парагвай в товарищеском матче. Единственный гол забил экс-полузащитник "Краснодара" Кристиан Куэва.
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Сборная Перу обыграла Парагвай благодаря голу полузащитника «Краснодара»

Матч ТВвчера в 23:55

Сборная Перу обыграла Парагвай благодаря голу полузащитника «Краснодара»

Sportbox.RUвчера в 23:55

Гол Куэвы принёс Перу победу над Парагваем

Soccer.ruвчера в 22:01

Шикарный гол экс-игрока «Краснодара» Куэвы принес сборной Перу победу над Парагваем

Sport24.ruвчера в 23:20

Гол Куэвы принёс Перу победу над Парагваем, Гватемала обыграла Коста-Рику

Чемпионатвчера в 23:27

Коста-Рика проиграла Гватемале

Спорт-Экспрессвчера в 23:22

Перу – Парагвай: ожидать ли зрелища?

Все про Спорт ру21 марта в 09:28
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Происшествия

Во время мессы в Канаде напали на священника

На священника напали во время мессы в канадском Монреале, в оратории Святого Иосифа. Он ранен, передает в пятницу, 22 марта, CBC News.
Обновлено вчера в 11:45
Общество

Синдзо Абэ пообещал поднять проблему женского образования на G20

Японский премьер Синдзо Абэ пообещал поднять эту проблему на саммите G20, который пройдет в Осаке в конце июня 2019 года.
Обновлено в 00:32
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

В Англии девушка умерла из-за «удушающего» печенья

Англичанка Бетан Гэскин умерла во время участия в конкурсе с бисквитными печеньями.
Обновлено вчера в 23:59
Культура

«Эрарта» ответила на стринги в Третьяковской галерее красными трусами

Петербургский музей современного искусства «Эрарта» с юмором отнесся к инциденту в Третьяковской галерее, по залам которой разгуливал мужчина в стрингах, разрисованный рунами.
Обновлено вчера в 15:05
Политика

«Нафтогаз» прокомментировал переговоры Медведчука и Бойко с Медведевым

Украинская национальная акционерная компания «Нафтогаз» прокомментировала встречу кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и украинского политика Виктора Медведчука с главой правительства России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась сегодня в подмосковной резиденции Горки-9.
Обновлено вчера в 15:50
Общество

Шнуров указал депутатам на отсталость взглядов

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал российских депутатов из-за недостаточно широкого понимания культуры.
Обновлено вчера в 21:21
Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия

В Китае привлекут к ответственности виновных в трагедии на химзаводе

Власти Китая намерены привлечь к ответственности всех виновных в взрыве на химзаводе в восточной провинции Цзянсу.
Обновлено в 00:10
Происшествия

В Новой Зеландии открыли для прихожан мечети, где произошла стрельба

Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

Трое мужчин погибли на пожаре в Тайшетском районе

Трое мужчин погибли на пожаре в доме на улице Сибирской в поселке Юрты сегодня, 23 марта, утром.
Обновлено в 00:47
Политика

Добьется ли Трамп признания Голанских высот территорией Израиля

В ЕС отвергли призыв президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты суверенной территорией Израиля.
Обновлено вчера в 14:54
Политика

Трамп отменил дополнительные санкции против КНДР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, что распорядился отменить дополнительные рестрикции против КНДР.
Обновлено вчера в 14:02
Экономика

Премьер Дмитрий Медведев настроен наказать виноватых за срыв ФАИП

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев требует наказать виновных за срыв сроков Федеральной адресной программы (ФАИП).
Обновлено вчера в 12:35
Экономика

Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»

Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.
Обновлено вчера в 13:59
Политика

Киев учредит день памяти жертв «российско-украинской войны»

В Киеве учредят день памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны».
Обновлено в 00:22
Политика

Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия

В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса

В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 21:27
Политика

Личного фотографа Ким Чен Ына уволили за излишнее усердие

Обновлено вчера в 20:43
Транспорт

«Аэрофлот» отменяет самый дешевый тариф с багажом

По словам одного из сотрудников «Аэрофлота», согласно исследованиям авиакомпании, большинство пассажиров, которые приобретали билеты по тарифу «Эконом бюджет», предпочитают летать без багажа.
Обновлено вчера в 09:11
Политика

Зеленский захотел снять неприкосновенность с президента Украины

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что его юристы готовят законопроект о снятии неприкосновенности с главы государства.
Обновлено вчера в 20:58
Общество

Гороскоп на 23 марта: Раки поделятся добром, а Весы посчитают деньги для бюджета

Увы, но гороскоп не склоняет Тельца к трудовым (да и вообще любым другим) подвигам, и с этим необходимо смириться.
Обновлено вчера в 13:16
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено 21 марта в 08:16
Гаджеты

На сайте Apple уже появилась беспроводная зарядка AirPower

Ранее уже сообщалось, что американский производитель якобы приступил к серийному производство уникальной зарядки и аксессуаров.
Обновлено вчера в 12:00
Экономика

Торги на фондовом рынке США проходят на отрицательной территории

Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «красную зону», а позже падение индексов усилилось после того, как кривая доходности гособлигаций США приняла инверсионный вид, то есть доходность «длинных» бумаг оказалась ниже доходности «коротких», впервые с 2007 года (перед мировым финансовым кризисом).
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта

Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено вчера в 11:24
Шоу-бизнес

Похороны Юлии Началовой превратили в шоу, считает Лариса Удовиченко

Российская актриса театра и кино Лариса Удовиченко после похорон Юлии Началовой гневно высказалась о журналистах.
Обновлено вчера в 05:42
Политика

Восемь стран Южной Америки создали новый региональный блок

В Организацию американских государств (ОАГ), созданную в 1948 году, входят государства Северной и Южной Америк.
Обновлено вчера в 18:01
Политика

Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал

Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

ДНР: ВСУ за неделю почти 70 раз нарушили режим прекращения огня

Вооружённые силы Украины за неделю 68 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:51
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Кристиан Куэва
Перуанский футболист
Перуанский футболист, вингер, игрок бразильского клуба «Сантос» и сборной Перу.
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Парагвай
Государство
Государство на побережье островов и материка Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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