Футбол
Гол Куэвы принёс Перу победу над ПарагваемSoccer.ru вчера в 22:01
Сборная Перу переиграла Парагвай в товарищеском матче. Единственный гол забил экс-полузащитник "Краснодара" Кристиан Куэва.
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Шикарный гол экс-игрока «Краснодара» Куэвы принес сборной Перу победу над Парагваем
Sport24.ruвчера в 23:20
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