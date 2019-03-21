Гол Куэвы принёс Перу победу над ПарагваемSoccer.ru вчера в 22:01

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Политика Макрон решил использовать армию для сдерживания «жёлтых жилетов» Президент Франции Эммануэль Макрон решил использовать вооруженные силы Пятой республики для охраны правопорядка в ходе очередной акции протеста «жёлтых жилетов», которая должна пройти 23 марта.

Политика Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.

Происшествия Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64 Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.

Армия и оружие В Польше построят объект для хранения оружия США Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует построить в Польше объект для хранения военной техники США.

Политика Мониторинговые миссии ЕС ставят особые условия для поездок в Крым Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что решение западных стран ехать на полуостров в обход Москвы является неприемлемым.

Политика Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил до 1 июня подготовить концепцию нового Кодекса РФ об административных правонарушениях, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабинета министров.

Политика Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.

Политика Жителям ДНР выдадут полмиллиона российских паспортов Сама стала свидетельницей проверки готовности пункта выдачи паспортов на Матвеевом Кургане к началу работы — приезжал какой-то высокий чин из РФ.

Происшествия Во время конкурса по поеданию печенья умерла девушка Ранее "Свободная пресса" публиковала новость о том, что во Владимире во время конкурса по поеданию блинов умер мужчина.

Технологии В Минздраве объяснили лечение гомеопатией в Центре им. Сербского Выяснилось, что в одном из платных кабинетов центра процветают методы лечения, которые доказательная медицина считает далекими от науки.

Армия и оружие Новейшую российскую авиаракету «изделие 305» испытывают в Сирии В Сирии проходит испытания в боевых условиях новейшая российская управляемая авиационная ракета "изделие 305".

Авто Простоявший 30 лет в гараже Bentley продали за 40 млн рублей В Великобритании раритетный автомобиль Bentley продали на аукционе за рекордную сумму, равную 40 млн рублей (454 тысячи фунтов).

Шоу-бизнес Николай Носков впервые появился на публике после инсульта 63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.

Общество КПРФ проведет сегодня всероссийскую акцию против ухудшения жизни людей Сегодня, 23 марта, КПРФ проводит всероссийскую акцию против ухудшения жизни граждан, сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на депутата Государственной думы от коммунистической партии Александра Ющенко.

Интернет В WhatsApp тестируют новую функцию В бета-версии мессенджера 2.19.80 тестируется функция, позволяющая получить дополнительную информацию о сообщении.

Политика Венгрия получила гарантию поставки российского газа в обход Украины Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что страна получила гарантии от российского «Газпрома» на поставку газа в будущем году, вне зависимости от исхода переговоров между РФ и Украиной.