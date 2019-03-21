Гол Куэвы принес Перу победу над ПарагваемСпорт-Экспресс вчера в 22:41

Сборная Перу переиграла Парагвая в товарищеском матче (1:0). Единственный мяч на 4-й минуте встречи забил полузащитник Кристиан Куэва, которого зимой "Сантос" арендовал у "Краснодара". Перуанский нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан отыграл всю встречу с капитанской повязкой.

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Происшествия Голый мужчина пытался попасть на рейс в аэропорту Домодедово Сотрудники полиции задержали в московском аэропорту Домодедово голого мужчину, который пытался попасть на рейс Москва – Симферополь.

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