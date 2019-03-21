Футбол
Гол Куэвы принес Перу победу над ПарагваемСпорт-Экспресс вчера в 22:41
Сборная Перу переиграла Парагвая в товарищеском матче (1:0). Единственный мяч на 4-й минуте встречи забил полузащитник Кристиан Куэва, которого зимой "Сантос" арендовал у "Краснодара". Перуанский нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан отыграл всю встречу с капитанской повязкой.
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Шикарный гол экс-игрока «Краснодара» Куэвы принес сборной Перу победу над Парагваем
Sport24.ruвчера в 23:20
Сборная Перу обыграла Парагвай благодаря голу экс-полузащитника «Краснодара»
Sportbox.RUвчера в 23:55
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 04:19, Ашберн
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