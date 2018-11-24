Футбол
Гол Криштиану, который побил результативный рекорд «Ювентуса»
Гол Криштиану, который побил результативный рекорд «Ювентуса»Eurosport.ru14:16
Криштиану Роналду
|29′
|39′
Тиаго Чонек
|49′
Мохамед Фарес
|59′
Симоне Миссироли
Маттиа Валоти
Марио Манджукич
|60′
Родриго Бентанкур
|64′
Дуглас Коста
Блез Матюиди
|72′
|74′
Паскал Скьяттарелла
|83′
Паскал Скьяттарелла
Мирко Вальдифьори
|85′
Андреа Петанья
Альберто Палоски
Алекс Сандро
Джорджо Кьеллини
|87′
|49%
|Владение мячом
|51%
|88%
|Процент точных передач
|91%
|5
|Удары в сторону ворот
|6
|7
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|5
|3
|Офсайды
|–
|6
|Угловые
|3
|8
|Отборы
|7
|18
|Фолы
|11
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑4‑2
22
Перин
2
Де Шильо
19
Бонуччи
24
Ругани
3
Кьеллини
16
Куадрадо
5
Пьянич
30
Бентанкур
14
Матюиди
17
Манджукич
7
Роналду
1
Гомис
4
Чонек
27
Фелипе
14
Бонифаци
29
Ладзари
8
Валоти
16
Вальдифьори
19
Куртич
93
Фарес
43
Палоски
7
Антенуччи
СПАЛ
Расстановка 3‑5‑2
Криштиану стал первым футболистом «Ювентуса» за 50 лет, забившим 9 мячей в дебютных 13 матчах в Серии А. Всего Роналду отличился 10 раз в 16 стартовых официальных матчах за «бьянконери». Такого в истории «Ювентуса» еще не было.
Eurosport.ru14:16
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