Роналду забил 100-й гол головой на клубном уровнеЧемпионат 18:51

Единственный гол в составе хозяев на 84-й минуте забил нападающий Криштиану Роналду. Как сообщает Gracenote Live в «Твиттере», это уже 100-й гол 34-летнего португальского футболиста ударом головой в клубной карьере. Роналду перешёл в «Ювентус» летом прошлого года из «Реала».

Армия и оружие Госдеп одобрил возможную продажу оружия Бахрейну Издание уточняет, что Госдеп США также одобрил возможную продажу оружия ОАЭ на $2,7 млрд.

Общество В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.

Общество Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.

Происшествия В Кургане три человека пострадали при крупном пожаре в жилом доме Количество пострадавших при пожаре в жилом доме в Кургане, который вспыхнул после взрыва баллона с газом, увеличилось до трех человек.

Политика Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга» В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".

Шоу-бизнес Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд Роман Хейден и Брайана закрутился сразу после того, как стало известно, что Панеттьер рассталась с украинским боксёром Владимиром Кличко, от которого родила дочь в 2014 году.

Происшествия Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.

Экономика В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.

Шоу-бизнес Семья Алсу впервые высказалась после скандала на «Голосе. Дети» Победительница шоу Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.

Общество Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.

Армия и оружие На позициях ВСУ в Марьинке подняли нацистский флаг Вблизи населенного пункта Марьинка украинские бойцы из полка «Азов» подняли нацистский флаг.

Общество В Таиланде в день рождения короля состоится торжественный прием Прием в честь короля Таиланда Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х) состоится в день его рождения, 28 июля.

Театры Ушел из жизни заслуженный артист России Саид Алибеков Саид Абдусаламович более 40 лет жизни посвятил родному театру, сыграв на его сцене около 60 различных образов, ставших творческой историей национального театра республики.

Политика Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.

Армия и оружие В России заявили о готовности поставлять Турции истребители Су-57 Напомним, ранее турецкие власти не исключали, что могут рассмотреть альтернативы американским самолётам F-35 на фоне угроз США прервать взаимодействие с Анкарой по проекту создания истребителей пятого поколения и отказаться от их передачи ВВС Турции (из-за конфликта, вызванного намерением Анкары закупить российские ЗРК С-400).

Экономика Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.

Транспорт Собянин отметил преимущества станции БКЛ «Савеловская» За четыре месяца станцией "Савеловская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро воспользовались более 1 миллиона пассажиров.

Политика Партия Мэй потерпела поражение на региональных выборах Партия Терезы Мэй получила рекордное низкое количество голосов на региональных выборах в Англии и Северной Ирландии.

Технологии Facebook планирует платить пользователям за просмотр рекламы Соцсеть Facebook рассматривает возможность создания собственной криптовалюты, чтобы выплачивать пользователям вознаграждения за просмотр рекламы.

Общество Издатели отказались от мемуаров обвиненного в педофилии Вуди Аллена По данным издания, агент Аллена предлагал издателям рукопись мемуаров в прошлом году, однако все они отказались работать с текстом режиссера.

Политика Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.

Происшествия После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.

Происшествия Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.