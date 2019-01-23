Футбол

Гол Коноплянки помог «Шальке» сыграть вничью с «Гертой»Спорт-Экспресс 16:31

Герта — Шальке-04
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Олимпияштадион»
Карим Рекик
14′
17′
Евгений Коноплянка
27′
Алессандро Шопф
Суат Сердар
33′
Бенжамен Стамбули
Набиль Бенталеб
Марко Груйич
39′
Дэви Зельке
41′
41′
Себастьян Руды
44′
Марк Ут
Ведад Ибишевич
45′+4′
Ведад Ибишевич
Саломон Калу
72′
76′
Стивен Скрибски
Ахмед Кутуджу
Арне Майер
Максмилиан Миттельштедт
87′
Ондржей Дуда
Владимир Дарида
87′
"Герта" и "Шальке" сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата Германии (2:2). Все голы были забиты в первом тайме. В составе гельзенкирхенцев один из мячей забил украинский полузащитник Евгений Коноплянка. "Герта" идет на 7-м месте в туринрной таблице чемпионата Германии, а "Шальке" - на 12-м.
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