Футбол
Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в третий раунд Лиги ЕвропыМК-Спорт вчера в 12:28
Чешский футбольный клуб "Млада Болеслав" обыграла казахстанский "Ордабасы" во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:2. Важный для команды гол забил российский нападающий Николай Комличенко.
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Комличенко помог «Младе Болеслав» пройти в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы
Советский спортвчера в 12:10
Гол Комличенко помог «Младе Болеслав» выйти в 3-й отборочный раунд Лиги Европы
Спорт-Экспрессвчера в 12:02
Гол Комличенко помог «Младе Болеслав» выйти в 3-й раунд квалификации Лиги Европы
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