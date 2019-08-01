Футбол

Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в третий раунд Лиги ЕвропыМК-Спорт вчера в 12:28

Чешский футбольный клуб "Млада Болеслав" обыграла казахстанский "Ордабасы" во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:2. Важный для команды гол забил российский нападающий Николай Комличенко.
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