Чешский футбольный клуб "Млада Болеслав" обыграла казахстанский "Ордабасы" во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:2. Важный для команды гол забил российский нападающий Николай Комличенко.

Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в третий раунд Лиги Европы

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