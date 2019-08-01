Футбол
Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в третий раунд Лиги ЕвропыМК-Спорт 12:28
Чешский футбольный клуб "Млада Болеслав" обыграла казахстанский "Ордабасы" во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:2. Важный для команды гол забил российский нападающий Николай Комличенко.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 21:31, Ашберн
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Армия и оружие
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Экс-президент Украины Петр Порошенко признался журналистам, что очень удивлен внезапному продвижению и влиянию председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
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Армия и оружие
На военном параде в Йемене погибло более 30 человек
При нападении хуситов на военный парад в Йемене погибло более 30 человек, 1 августа сообщает Reuters.
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Общество
Женщинам в Саудовской Аравии разрешили путешествовать одним
Обновлено в 19:25
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Немцы высказались против размещения ядерного оружия США в Германии
По данным опроса, 86% немцев выступают за запрет размещения в Германии ядерного оружия США. Поддерживают – лишь 8% граждан.
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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, по аналогии с РФ.
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Обновлено в 16:52
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Дмитрий Медведев посетил Краевую детскую клиническую больницу в Чите
Краевая детская клиническая больница является одним из ведущих лечебно-профилактических учреждений Забайкальского края.
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Культура
Первое издание книги о Гарри Поттере продали за 40 тысяч долларов
Раритетное первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", ранее купленное за один фунт, ушло с молотка за 28 тысяч 500 фунтов, сообщает портал Sky News.
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НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету
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У Зеленского прокомментировали информацию об отставке Богдана
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Экономика
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«Яндекс.Карты» начали показывать поэтажные схемы зданий
Команда разработчиков «Яндекс.Карт» объявила об очередном расширении возможностей картографической службы и включении в состав сервиса поэтажных схем зданий.
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Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено в 18:13
Политика
Дым от сибирских пожаров дошел до США и Канады
Дым от лесных пожаров в Сибири достиг Аляски и западного побережья Канады. Об этом сообщили в NASA после изучения ситуации со спутников.
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