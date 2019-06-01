Футбол
Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в Лигу ЕвропыМатч ТВ вчера в 12:22
«Млада Болеслав» переиграла «Баник» в финале турнира за право представлять Чехию в Лиге Европы в следующем сезоне. Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 12-й минуте забил российский нападающий Николай Комличенко.
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Комличенко забил победный гол за «Младу Болеслав» и вывел команду в Лигу Европы
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