Футбол
Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в Лигу ЕвропыМатч ТВ вчера в 12:22
«Млада Болеслав» переиграла «Баник» в финале турнира за право представлять Чехию в Лиге Европы в следующем сезоне. Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 12-й минуте забил российский нападающий Николай Комличенко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Комличенко забил победный гол за «Младу Болеслав» и вывел команду в Лигу Европы
Чемпионатвчера в 13:25
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 02:38, Ашберн
Единоборства
Джошуа проиграл Руису и лишился чемпионских титулов
Обновлено в 02:29
Общество
Фалалей расскажет о погоде на лето: народные приметы на 2 июня
Люди считали, что если идет дождь, то все лето будет солнечным.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат денежные компенсации
Обновлено вчера в 22:48
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Авто
Эксклюзивные самодельные автомобили, которые собирали энтузиасты во времена СССР
Обновлено в 00:30
Происшествия
В Кабуле взорвался начиненный взрывчаткой автобус
В Кабуле взорвался автобус, в котором находилось самодельное взрывное устройство (СВУ).
Обновлено в 01:22
Политика
Министр обороны Китая заявил о готовности к торговой войне с США
Китай готов к торговой войне с США, но одновременно оставляет открытой дверь для переговоров.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик
В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.
Обновлено вчера в 09:53
Политика
ВМС США прояснили историю с сокрытием от Трампа эсминца John McCain
Трамп выступал 28 мая на базе Йокосука в Японии перед американскими моряками на универсальном десантном корабле Wasp, рядом был пришвартован эсминец John S. McCain.
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие
В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ
Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики сообщила, что жительница посёлка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие
Израиль объяснил ракетный удар по Сирии
Израильские военные нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на обстрел с сирийской территории.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
При взрывах на востоке Ливии пострадали 18 человек
По меньшей мере 18 человек получили ранения в результате двух взрывов автомобилей в Дерне на востоке Ливии.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Бразильского футболиста, нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в изнасиловании.
Обновлено вчера в 23:05
Футбол
Моуринью раскритиковал уровень игры в финале ЛЧ
Бывший главный тренер «Челси», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью раскритиковал уровень игры в финале Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес
Стоцкая ответила на вопрос об отношениях с Киркоровым
Певица Анастасия Стоцкая стала гостьей нового выпуска программы «Секрет на миллион» и рассказала об отношениях с Филиппом Киркоровым и своем сыне, который оказался очень похож на певца.
Обновлено 30 мая в 07:05
Происшествия
Обвиняемый в убийстве экс-глава Раменского района заявил об алиби
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
В США аллигатор ворвался в дом и «выпил» вино из погреба
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие
СМИ назвали F-35 худшим образцом вооружения США
Американский портал Business Insider назвал истребитель F-35 самым худшим из образцов всего разрабатываемого для армии США вооружения.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
Движение на Кутузовском проспекте перекрыто из-за аварии
Движение на Кутузовском проспекте в сторону центра перекрыто из-за аварии, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 02:13
Спорт
Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Индонезия рассчитывает на начало поставок Су-35 до конца года
Индонезия рассчитывает на начало поставок российских истребителей Су-35 до конца 2019 года.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана покупателей в автосалонах
Свердловское управление Роспотребнадзора рассказало о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено вчера в 03:53
Единоборства
Густафссон проиграл Смиту досрочно и объявил о завершении карьеры
Шведский боец смешанного стиля Александер Густафссон уступил американцу Энтони Смиту в поединке, проходившем врамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 153 в Стокгольме.
Обновлено в 01:11
Религия
В Екатеринбурге сегодня пройдет молебен в поддержку протестующих против строительства храма на месте сквера
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
Прокуратура Орловской области проверит видео, на котором заключенные колонии №2 в Ливнах "пируют" на Пасху, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:06
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено 31 мая в 23:02
Здоровье
Медики назвали три основные причины развития рака легких
Британские медики перечислили три основные причины, вызывающие развитие рака легких.
Обновлено вчера в 11:56
Общество
Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети
Роскомнадзор предостерег родителей от того, чтобы они выкладывали фотографии своих детей в соцсетях.
Обновлено вчера в 13:27
Политика
Медведев рассказал, когда станет известна стоимость АЭС в Узбекистане
Россия определит стоимость атомной электростанции в Узбекистане после заключения генерального соглашения, которое планируется подготовить до конца года, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 02:30