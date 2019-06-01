Футбол

Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в Лигу ЕвропыМатч ТВ 12:22

«Млада Болеслав» переиграла «Баник» в финале турнира за право представлять Чехию в Лиге Европы в следующем сезоне. Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 12-й минуте забил российский нападающий Николай Комличенко.
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Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы

Матч ТВ12:22

Комличенко забил победный гол за «Младу Болеслав» и вывел команду в Лигу Европы

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Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы

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«Млада-Болеслав» вышел в Лигу Европы благодаря голу Комличенко

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