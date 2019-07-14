Футбол

Гол Комличенко помог «Младе-Болеслав» обыграть «Карвину»Советский спорт 12:24

В матче первого тура чемпионата Чехии Млада-Болеслав на своем поле нанесла поражение Карвине 1:0. Единственный мяч с пенальти на 82-й минуте провел российский форвард хозяев Николай Комличенко.
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Гол Комличенко принес «Младе Болеслав» победу на старте чемпионата Чехии

Sport24.ru13:30

Гол Комличенко помог «Младе-Болеслав» обыграть «Карвину»

Советский спорт12:24

Комличенко начал новый сезон чемпионата Чехии с победного гола

Soccer.ru13:11

Гол Комличенко принес «Млада-Болеславу» победу в 1-м туре чемпионата Чехии

Sports.ru13:10

Гол Комличенко помог «Младе Болеслав» стартовать с победы в чемпионате Чехии. Видео

Спорт-Экспресс12:59

Гол Комличенко принёс «Млада Болеславу» победу в матче чемпионата Чехии

Чемпионат12:35

Гол Комличенко принес «Младе Болеслав» победу в чемпионате Чехии

Спорт день за днем13:14
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Футбол

«Интернасьонал» отклонил предложение ЦСКА по трансферу хавбека

"Интернасьонал" отклонил предложение ЦСКА по трансферу полузащитника Родриго Доурадо.
Обновлено в 16:29
Происшествия

Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами

Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено в 16:18
Теннис

Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

Обновлено в 14:37
Общество

Умерла писательница Елена Касьян

Обновлено в 15:08
Политика

Во Львовской области внезапно скончался ветеран «АТО» из «Правого сектора»*

В Стрые Львовской области внезапно скончался участник карательной операции Киева в Донбассе, нацист, член запрещенного в России Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* Федоришин с позывным «Швед».
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон пришла на финал Уимблдона в старом платье за $2700

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила финальный матч Уимблдонского теннисного турнира между американкой Сереной Уильямс и румынкой Симоной Халеп, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия

В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж

В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес

Нетребко спела в мини-юбке и на высоких каблуках на праздничном столе

Обновлено в 04:17
Политика

Журналист из Пакистана проанализировал феномен Путина

Владимир Путин, имя которого сегодня звучит во всех СМИ, несомненно, доказал свой талант не только в государственной политике, но и в мировой дипломатии.
Обновлено 12 июля в 09:35
Происшествия

В СПЧ Чечни прокомментировали историю с вывозом молодой москвички

Обновлено в 12:49
Происшествия

«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова

Незадолго до задержания, 11 июля, Мазуров добровольно приехал в Следственный департамент МВД, где дал пояснения и представил документы по интересующим следствие вопросам, заявили в компании.
Обновлено в 17:05
Происшествия

В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета

Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Автоспорт

Даниил Квят: фантастическая гонка, но результат мог быть и лучше

Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал итоги гонки Гран-при Великобритании, которая для него закончилась финишем в очковой зоне – на девятом месте.
Обновлено в 13:38
Футбол

Семак рассказал о конфликте внутри «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб пытается найти новую команду для нападающего Антона Заболотного.
Обновлено в 16:46
Политика

Оппозиция добивается регистрации на выборах в Мосгордуму протестами

В Москве 14 июля прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная штабом Алексея Навального.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес

Брэдли Купера заметили на прогулке с известной актрисой

Американский актер, певец и режиссер Брэдли Купер был замечен на прогулке в компании известной актрисы Лоры Дерн.
Обновлено в 14:25
Футбол

Сутормин — о дебюте за «Зенит»: главное было не испортить

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу над «Тамбовом» (2:1) в матче 1-го тура РПЛ.
Обновлено в 15:04
Политика

Столтенберг рассказал о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности на Россию.
Обновлено в 16:25
Происшествия

Apple Watch спасли мужчину от утопления

Мужчина из Чикаго рассказал, как «умные» часы Apple Watch спасли его от утопления.
Обновлено в 13:20
Футбол

«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ

Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:35
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом в Башкирии увеличилось до шести

В результате аварии с участием пассажирского автобуса в Башкирии, по последней информации, погибли шесть человек.
Обновлено в 14:46
Футбол

Гол Мареза помог сборной Алжира обыграть Нигерию и выйти в финал КАН

Ранее сообщалось, что сборная Сенегала минимально обыграла команду Туниса и вышла в финал КАН.
Обновлено в 17:07
Происшествия

В Гонконге произошли беспорядки из-за очередной акции протеста

Обновлено вчера в 10:52
Наука

Учёные объяснили, почему мы не заканчиваем блокноты и дневники

Касаясь вопроса причин, ученые, публицисты и художники, опрошенные в рамках статьи, сходятся во мнении, что чистая бумага новой тетради для пишущего символизируют возможности, тогда как уже заполненные — неудачи при их реализации.
Обновлено в 15:18
Здоровье

Роспотребнадзор запретил купание на 10 пляжах в Крыму

Обновлено в 06:36
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» собрал образцы грунта на астероиде Рюгу

Автоматическая межпланетная станция «Хаябуса-2» вышла на связь с Землёй после второй успешной посадки на астероид Рюгу и сбора образцов подповерхностного грунта.
Обновлено 11 июля в 17:57
Здоровье

Диетолог назвала безопасное число бургеров в неделю

Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес

Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак

Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Игры

Ubisoft добавит десять пользовательских треков в Watch Dogs Legion

Ubisoft и музыкальная студия Джозефа Гордона-Левитта отберут десять пользовательских треков для Watch Dogs Legion.
Обновлено в 10:51
Политика

Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе

Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.
Обновлено в 16:37
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Российский футболист, нападающий чешского клуба «Млада-Болеслав».
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