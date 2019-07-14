Футбол
Гол Комличенко помог «Младе-Болеслав» обыграть «Карвину»Советский спорт 12:24
В матче первого тура чемпионата Чехии Млада-Болеслав на своем поле нанесла поражение Карвине 1:0. Единственный мяч с пенальти на 82-й минуте провел российский форвард хозяев Николай Комличенко.
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Футбол
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В Москве 14 июля прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная штабом Алексея Навального.
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Брэдли Купера заметили на прогулке с известной актрисой
Американский актер, певец и режиссер Брэдли Купер был замечен на прогулке в компании известной актрисы Лоры Дерн.
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Сутормин — о дебюте за «Зенит»: главное было не испортить
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Футбол
«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ
Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом в Башкирии увеличилось до шести
В результате аварии с участием пассажирского автобуса в Башкирии, по последней информации, погибли шесть человек.
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Футбол
Гол Мареза помог сборной Алжира обыграть Нигерию и выйти в финал КАН
Ранее сообщалось, что сборная Сенегала минимально обыграла команду Туниса и вышла в финал КАН.
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Политика
Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе
Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.
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