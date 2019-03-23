Футбол

Гол Классона принес сборной Швеции победу над РумыниейSportbox.RU 15:01

Швеция — Румыния
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Френдс Арена»
Микаэль Люстиг
Эмиль Крафт
24′
Робин Квайсон
33′
Виктор Классон
40′
46′
Александру Митрицэ
Клаудиу Кешерю
58′
Клаудиу Кешерю
64′
Георге Александру Пушкаш
Янис Хаджи
Эмиль Форсберг
Густав Свенссон
68′
72′
Драгош Григоре
78′
Тудор Балута
Андрей Иван
79′
Янис Хаджи
82′
Кристиан Сэпунару
Робин Квайсон
Александер Исак
88′
Густав Свенссон
90′+3′
Эмиль Крафт
90′+4′
Сборная Швеции обыграла команду Румынии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. В составе шведов забитыми мячами отличились Робин Кайсон и Виктор Классон. Единственный гол у румын забил нападающий Клаудиу Кешеру.
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