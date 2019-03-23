Футбол

Гол Классона принес сборной Швеции победу над РумыниейМатч ТВ вчера в 15:01

Швеция — Румыния
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Френдс Арена»
Микаэль Люстиг
Эмиль Крафт
24′
Робин Квайсон
33′
Виктор Классон
40′
46′
Александру Митрицэ
Клаудиу Кешерю
58′
Клаудиу Кешерю
64′
Георге Александру Пушкаш
Янис Хаджи
Эмиль Форсберг
Густав Свенссон
68′
72′
Драгош Григоре
78′
Тудор Балута
Андрей Иван
79′
Янис Хаджи
82′
Кристиан Сэпунару
Робин Квайсон
Александер Исак
88′
Густав Свенссон
90′+3′
Эмиль Крафт
90′+4′
Сборная Швеции обыграла команду Румынии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. В составе шведов забитыми мячами отличились Робин Кайсон и Виктор Классон. Единственный гол у румын забил нападающий Клаудиу Кешеру.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гол Классона помог шведам победить Румынию в отборе Евро-2020

РИА Новостивчера в 15:13

Ирландия с минимальным счетом одолела Гибралтар, Швеция победила Румынию

Спорт-Экспрессвчера в 15:02

Гол Классона помог сборной Швеции обыграть Румынию в матче отбора на Евро-2020

Чемпионатвчера в 14:52

Гол Классона принес сборной Швеции победу над Румынией

Матч ТВвчера в 15:01

Гол Классона помог Швеции обыграть Румынию в матче квалификации Евро-2020

Советский спортвчера в 14:53

Гол Классона помог Швеции обыграть Румынию в отборочном матче Евро-2020

Sport24.ruвчера в 14:53

Гол Классона принес сборной Швеции победу над Румынией

Sportbox.RUвчера в 15:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:04, Ашберн
Футбол

«Наполи» требует за Кулибали 150 миллионов

Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти

Отец артистки Юлии Началовой Виктор Началов в эфире программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1» рассказал, что его внучка Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 20:53
Культура

Выставка картин Казимира Малевича открылась в Катаре

На выставке будут представлены работы художников разных направлений, от ранних импрессионистических и футуристических работ до шедевров супрематизма, в том числе и такие работы Казимира Малевича как: «Красный квадрат» (1915), «Скачет красная конница» (1928–1932), «Автопортрет» (1933).
Обновлено вчера в 17:08
Политика

В Госдуме отреагировали на слова Зеленского об условиях возврата Крыма

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский — единственный из всех участников президентской гонки, кто смог признаться избирателям в том, что «ни кина, ни Крыма» не будет.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия

Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки

Обновлено вчера в 19:11
Происшествия

Россиянин рассказал о ситуации на терпящем бедствие в Норвегии лайнере

Россиянин Аман Мулдашев, являющийся одним из членов экипажа круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, рассказал о ходе спасательной операции.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

Президентский дворец загорелся в столице Судана

Сильный пожар вспыхнул в президентском дворце в суданской столице Хартуме, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:35
Футбол

Фанат «Спартака» вступил в конфликт с Бариновым на борту самолета

Как сообщает Чемпионат, в самолете произошел конфликт с участием полузащитника сборной России Дмитрием Бариновым и болельщиком Спартака.
Обновлено вчера в 07:22
Общество

СМИ: На юге Таиланда запретили парковать личный транспорт у избирательных участков

Парковка мотоциклов и автомобилей запрещена в непосредственной близости от избирательных участков в южных провинциях Таиланда.
Обновлено вчера в 22:37
Теннис

Рублев обыграл самого рейтингового соперника за 1,5 года

Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Неизвестные убили 110 пастухов и разрушили деревню в Мали

Неизвестные вооруженные злоумышленники напали на пастухов, убили их и уничтожили деревню возле города Банкас в Мали.
Обновлено вчера в 14:51
Политика

В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров

Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено вчера в 03:19
Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL

Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия

ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии

Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.
Обновлено вчера в 04:53
Армия и оружие

Трамп объявил о полном освобождении Сирии от исламистов

Трамп уточнил, что освобождены все территории в Сирии и Ираке, ранее находившиеся под контролем группировки, то есть 100% провозглашенного исламистами «халифата».
Обновлено вчера в 22:36
Политика

С зарубежных счетов Венесуэлы похитили 30 миллиардов долларов

За последние два месяца с зарубежных счетов Венесуэлы было похищено более 30 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 21:41
Музыка

Димаш Кудайбергенов выступит с сольным концертом в Москве

Певец не впервые выйдет на сцену Кремлевского дворца в Москве.
Обновлено 22 марта в 00:58
Общество

Синоптики предупредили о «рецидиве зимы» в Москве на следующей неделе

Обновлено вчера в 22:06
Армия и оружие

National Interest сравнил Су-57 и F-35

Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено вчера в 10:15
Политика

Пушков сравнил доклад Мюллера с дохлым мышонком

«Гора вновь родила дохлого мышонка», — написал Пушков и добавил, что в документе не будет ничего конкретного, только много «дыма и тумана» и разные «хайли лайкли».
Обновлено вчера в 23:02
Финансы

Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю

Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено вчера в 03:56
Авто

В России представлен обновленный кроссовер Mazda CX-9

Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера CX-9.
Обновлено вчера в 10:32
Единоборства

Федор Чудинов победил Вужати Нуерланга

Обновлено вчера в 23:47
Общество

Каким знакам зодиака повезет, а каким нужно быть осторожным

У ЛЬВОВ день наполнен самыми разными событиями, общением как с близкими, так и с малознакомыми людьми.
Обновлено 22 марта в 19:05
Хоккей

«Сент-Луис» прервал победную серию «Тампы» из семи матчей

Обновлено вчера в 23:02
Политика

Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй

Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.
Обновлено вчера в 19:01
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон поссорилась с лучшей подругой

По сообщениям Mirror, герцогиня Кембриджская поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери и попросила принца Уильяма прекратить общение с ней.
Обновлено вчера в 07:44
Музыка

В Брянске король российской эстрады Киркоров поиздевался над зрителями

Обновлено вчера в 14:06
Армия и оружие

Россия предостерегла США от испытаний новой зенитной ракеты

Ранее стало известно о планах Пентагона испытать в 2020 году управляемую зенитную ракету SM-3 для перехвата межконтинентальных баллистических ракет.
Обновлено 22 марта в 16:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Классон
Шведский футболист
Шведский футболист, полузащитник клуба «Краснодар» и сборной Швеции. Участник чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное