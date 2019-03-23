Гол Классона принес сборной Швеции победу над РумыниейМатч ТВ вчера в 15:01

Сборная Швеции обыграла команду Румынии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. В составе шведов забитыми мячами отличились Робин Кайсон и Виктор Классон. Единственный гол у румын забил нападающий Клаудиу Кешеру.

Шоу-бизнес Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти Отец артистки Юлии Началовой Виктор Началов в эфире программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1» рассказал, что его внучка Вера написала умершей матери письмо.

Культура Выставка картин Казимира Малевича открылась в Катаре На выставке будут представлены работы художников разных направлений, от ранних импрессионистических и футуристических работ до шедевров супрематизма, в том числе и такие работы Казимира Малевича как: «Красный квадрат» (1915), «Скачет красная конница» (1928–1932), «Автопортрет» (1933).

Политика В Госдуме отреагировали на слова Зеленского об условиях возврата Крыма Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский — единственный из всех участников президентской гонки, кто смог признаться избирателям в том, что «ни кина, ни Крыма» не будет.

Происшествия Россиянин рассказал о ситуации на терпящем бедствие в Норвегии лайнере Россиянин Аман Мулдашев, являющийся одним из членов экипажа круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, рассказал о ходе спасательной операции.

Происшествия Президентский дворец загорелся в столице Судана Сильный пожар вспыхнул в президентском дворце в суданской столице Хартуме, сообщает ТАСС.

Футбол Фанат «Спартака» вступил в конфликт с Бариновым на борту самолета Как сообщает Чемпионат, в самолете произошел конфликт с участием полузащитника сборной России Дмитрием Бариновым и болельщиком Спартака.

Общество СМИ: На юге Таиланда запретили парковать личный транспорт у избирательных участков Парковка мотоциклов и автомобилей запрещена в непосредственной близости от избирательных участков в южных провинциях Таиланда.

Происшествия Неизвестные убили 110 пастухов и разрушили деревню в Мали Неизвестные вооруженные злоумышленники напали на пастухов, убили их и уничтожили деревню возле города Банкас в Мали.

Политика В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Политика В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.

Происшествия В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Происшествия ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.

Армия и оружие Трамп объявил о полном освобождении Сирии от исламистов Трамп уточнил, что освобождены все территории в Сирии и Ираке, ранее находившиеся под контролем группировки, то есть 100% провозглашенного исламистами «халифата».

Политика С зарубежных счетов Венесуэлы похитили 30 миллиардов долларов За последние два месяца с зарубежных счетов Венесуэлы было похищено более 30 миллиардов долларов.

Музыка Димаш Кудайбергенов выступит с сольным концертом в Москве Певец не впервые выйдет на сцену Кремлевского дворца в Москве.

Армия и оружие National Interest сравнил Су-57 и F-35 Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.

Политика Пушков сравнил доклад Мюллера с дохлым мышонком «Гора вновь родила дохлого мышонка», — написал Пушков и добавил, что в документе не будет ничего конкретного, только много «дыма и тумана» и разные «хайли лайкли».

Финансы Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.

Авто В России представлен обновленный кроссовер Mazda CX-9 Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера CX-9.

Общество Каким знакам зодиака повезет, а каким нужно быть осторожным У ЛЬВОВ день наполнен самыми разными событиями, общением как с близкими, так и с малознакомыми людьми.

Политика Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон поссорилась с лучшей подругой По сообщениям Mirror, герцогиня Кембриджская поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери и попросила принца Уильяма прекратить общение с ней.