Футбол

Гол Классона помог шведам победить Румынию в отборе Евро-2020РИА Новости 15:13

Швеция — Румыния
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Френдс Арена»
Микаэль Люстиг
Эмиль Крафт
24′
Робин Квайсон
33′
Виктор Классон
40′
46′
Александру Митрицэ
Клаудиу Кешерю
58′
Клаудиу Кешерю
64′
Георге Александру Пушкаш
Янис Хаджи
Эмиль Форсберг
Густав Свенссон
68′
72′
Драгош Григоре
78′
Тудор Балута
Андрей Иван
79′
Янис Хаджи
82′
Кристиан Сэпунару
Робин Квайсон
Александер Исак
88′
Густав Свенссон
90′+3′
Эмиль Крафт
90′+4′
Футболисты сборной Швеции дома одержали победу над командой Румынии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча группы F, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев поля голы забили Робин Куайсон (на 33-й минуте) и игрок "Краснодара" Виктор Классон (40).
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Гол Классона помог шведам победить Румынию в отборе Евро-2020

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