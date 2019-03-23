Футбол
Гол Классона помог шведам победить Румынию в отборе Евро-2020РИА Новости 15:13
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Френдс Арена»
Микаэль Люстиг
Эмиль Крафт
|24′
Робин Квайсон
|33′
Виктор Классон
|40′
|46′
Александру Митрицэ
Клаудиу Кешерю
|58′
Клаудиу Кешерю
|64′
Георге Александру Пушкаш
Янис Хаджи
Эмиль Форсберг
Густав Свенссон
|68′
|72′
Драгош Григоре
|78′
Тудор Балута
Андрей Иван
|79′
Янис Хаджи
|82′
Кристиан Сэпунару
Робин Квайсон
Александер Исак
|88′
Густав Свенссон
|90′+3′
Эмиль Крафт
|90′+4′
Швеция
Расстановка 4‑4‑2
1
Ольсен
16
Крафт
3
Хеландер
4
Гранквист
6
Аугустинссон
13
Свенссон
7
Ларссон
20
Ольссон
17
Классон
8
Исак
9
Берг
12
Тэтэрушану
6
Маня
22
Сэпунару
21
Григоре
11
Банку
13
Кешерю
18
Марин
10
Станчу
19
Иван
7
Кипчу
8
Хаджи
Румыния
Расстановка 4‑5‑1
Футболисты сборной Швеции дома одержали победу над командой Румынии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча группы F, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев поля голы забили Робин Куайсон (на 33-й минуте) и игрок "Краснодара" Виктор Классон (40).
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