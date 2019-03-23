Футбол
Гол Классона помог шведам победить Румынию в отборе Евро-2020РИА Новости вчера в 15:13
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Френдс Арена»
Микаэль Люстиг
Эмиль Крафт
|24′
Робин Квайсон
|33′
Виктор Классон
|40′
|46′
Александру Митрицэ
Клаудиу Кешерю
|58′
Клаудиу Кешерю
|64′
Георге Александру Пушкаш
Янис Хаджи
Эмиль Форсберг
Густав Свенссон
|68′
|72′
Драгош Григоре
|78′
Тудор Балута
Андрей Иван
|79′
Янис Хаджи
|82′
Кристиан Сэпунару
Робин Квайсон
Александер Исак
|88′
Густав Свенссон
|90′+3′
Эмиль Крафт
|90′+4′
Швеция
Расстановка 4‑4‑2
1
Ольсен
16
Крафт
3
Хеландер
4
Гранквист
6
Аугустинссон
13
Свенссон
7
Ларссон
20
Ольссон
17
Классон
8
Исак
9
Берг
12
Тэтэрушану
6
Маня
22
Сэпунару
21
Григоре
11
Банку
13
Кешерю
18
Марин
10
Станчу
19
Иван
7
Кипчу
8
Хаджи
Румыния
Расстановка 4‑5‑1
Футболисты сборной Швеции дома одержали победу над командой Румынии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча группы F, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев поля голы забили Робин Куайсон (на 33-й минуте) и игрок "Краснодара" Виктор Классон (40).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гол Классона помог Швеции обыграть Румынию в матче квалификации Евро-2020
Советский спортвчера в 14:53
Гол Классона помог сборной Швеции обыграть Румынию в матче отбора на Евро-2020
Чемпионатвчера в 14:52
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
Армия и оружие
В Сирии 21 человек госпитализирован из-за отравления ядовитым газом
По меньшей мере 21 человек был доставлен в больницу в сирийской провинции Хама с признаками отравления ядовитым газом.
Обновлено вчера в 20:47
Армия и оружие
Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео
Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.
Обновлено вчера в 05:40
Армия и оружие
20 лет назад НАТО начала бомбардировки Югославии
Ровно двадцать лет назад НАТО начала военную операцию против Союзной Республики Югославии.
Обновлено вчера в 15:17
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено 22 марта в 17:14
Политика
Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке своего убийства
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 10:53
Спорт
Тереза Йохауг: «Не хотела, чтобы Непряева упала»
Норвежская лыжница Тереза Йохауг объяснила, почему во время масс-старта на этапе Кубка мира упала россиянка Наталья Непряева.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Обновлено в 01:02
Общество
Более 10 тыс. артефактов нашли при раскопках в Ханском дворце в Бахчисарае
Более 10 тыс. артефактов обнаружили археологи в ходе первых полномасштабных раскопок на территории Ханского дворца в Бахчисарае.
Обновлено в 01:33
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
Порошенко призвали покаяться на коленях
Обновлено в 00:19
Авто
Опубликованы данные о новом Chevrolet Corvette C8
Зарубежные СМИ обнародовали новые данные о Chevrolet Corvette C8, продажи которого начнутся не ранее следующего года.
Обновлено вчера в 13:48
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» прервать победную серию «Тампы»
Встреча завершилась со счётом 4:3. В составе «Сент-Луиса» забивали Роберт Томас, Александер Стин, Владимир Тарасенко и Брэйден Шенн.
Обновлено в 01:09
Спорт
Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Холменколлене
В норвежском Холменколлене завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону.
Обновлено вчера в 13:33
Футбол
Кузяев повредил мениск и выбыл на неопределённый срок
Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев, получивший травму в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против Бельгии, выбыл на неопределённый срок из-за повреждения мениска.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
В Саратовской области автобус столкнулся с легковушкой
"По предварительным данным, водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2106, не выбрал безопасную скорость, не учел метеорологических условий и допустил столкновение с автобусом ПАЗ маршрута № 9. В результате ДТП водитель ВАЗа погиб", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 01:24
Политика
Россию признали энергетической сверхдержавой
Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
В Екатеринбурге на Объездной дороге Audi врезался в машину реанимации
Вечером 23 марта, в Екатеринбурге на перекрестке Объездной дороги и Светлореченской улицы водитель Audi врезался в карету скорой помощи.
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия
Стала известна причина паники в парижском Диснейленде
Обновлено вчера в 21:56
Шоу-бизнес
Участница «Голоса» Светлана Феодулова лишилась крыши над головой
Светлана Феодулова прославилась благодаря участию в телепроекте "Голос", добившись много благодаря этому.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Новая Зеландия запретила манифест стрелка из Крайстчерча
Новозеландское ведомство по классификации фильмов и литературных произведений признало незаконным манифест Брентона Тарранта, по версии следствия, устроившего стрельбу в городе Крайстчерч, сообщил телеканал CNN.
Обновлено вчера в 19:37
Политика
The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй
Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Гаджеты
Почему смартфон сильно нагревается?
Многие замечали, что смартфон может начать нагреваться во время работы.
Обновлено вчера в 17:21
Музыка
Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено вчера в 01:49
Происшествия
В Петербурге эвакуировали шесть торговых центров
Обновлено вчера в 14:02
Политика
В Госдуме отреагировали на призыв Шнурова распустить Минкультуры
Депутат Елена Драпеко объяснила призыв музыканта Сергея Шнурова распустить Министерство культуры его некомпетентностью.
Обновлено вчера в 16:01
Культура
Режиссер Мамин эмигрировал в США из-за проблем со съемками
Из России в США эмигрировал российский режиссер, автор фильма «Окно в Париж», Юрий Мамин. Об этом он заявил в интервью изданию «Росбалт».
Обновлено вчера в 01:35
Спорт
Загитова после победы на ЧМ восемь часов сдавала допинг-тест
Обновлено вчера в 11:25
Единоборства
Федор Чудинов победил Вужати Нуерланга
Обновлено вчера в 23:47
Экономика
Морские зерновые терминалы появятся в Азове и Таганроге
Обновлено вчера в 04:17