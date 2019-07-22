"Тоттенхэм" обыграл "Ювентус" (3:2) в матче международного Кубка чемпионов. Победный гол на третьей компенсированной минуте встречи с центра поля забил форвард Харри Кейн. В составе "шпор" также отличились нападающие Лукас Моура и Эрик Ламела.

Гол Кейна с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»

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