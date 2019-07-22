Футбол

Гол Кейна с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»Спорт-Экспресс вчера в 09:37

"Тоттенхэм" обыграл "Ювентус" (3:2) в матче международного Кубка чемпионов. Победный гол на третьей компенсированной минуте встречи с центра поля забил форвард Харри Кейн. В составе "шпор" также отличились нападающие Лукас Моура и Эрик Ламела.
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Английский футболист, нападающий и вице-капитан клуба «Тоттенхэм Хотспур» и капитан национальной сборной Англии. Член ордена Британской империи.
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