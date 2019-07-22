Футбол
Гол Кейна с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»Спорт-Экспресс вчера в 09:37
"Тоттенхэм" обыграл "Ювентус" (3:2) в матче международного Кубка чемпионов. Победный гол на третьей компенсированной минуте встречи с центра поля забил форвард Харри Кейн. В составе "шпор" также отличились нападающие Лукас Моура и Эрик Ламела.
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«Ювентус» — «Тоттенхэм» — 2:3. Видеообзор матча с шикарным голом Кейна с центра поля
Sport24.ruвчера в 22:03
Гол с центра поля Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом» (видео)
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