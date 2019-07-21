Футбол
Гол Кейна с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»Спорт-Экспресс 09:37
"Тоттенхэм" обыграл "Ювентус" (3:2) в матче международного Кубка чемпионов. Победный гол на третьей компенсированной минуте встречи с центра поля забил форвард Харри Кейн. В составе "шпор" также отличились нападающие Лукас Моура и Эрик Ламела.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 21:36, Ашберн
Кино
Входит Рая, грудь вздымая: что смотреть по ТВ на этой неделе
Обновлено в 19:17
Политика
ЕК поможет Ирландии в случае жесткого Brexit
Еврокомиссия (ЕК) планирует передать Ирландии несколько миллиардов фунтов стерлингов в случае выхода Британии из ЕС без сделки.
Обновлено в 20:45
Происшествия
ФСБ задержало сотрудника МЧС прямо на совещании мэра Читы
Сотрудники ФСБ задержали представителя МЧС на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова.
Обновлено в 20:43
Происшествия
Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в Петербурге
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро.
Обновлено в 08:17
Политика
Мэй проведёт заседание COBRA из-за ситуации с британским танкером
Премьер Великобритании Тереза Мэй проведёт заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA (Cabinet Office Briefing Rooms) в связи с задержанием Ираном британского танкера в Ормузском проливе.
Обновлено в 19:35
Авто
За полгода в РФ стало на 74 автодилера меньше
В 1 полугодии на 7 дилерских центров меньше стало у GM-AVTOVAZ, на 6 – у FAW. Помимо того, по 4 дилера ушло у УАЗ, Smart и Ford.
Обновлено в 06:20
Футбол
Журналистка Скабеева посетила Кокорина и Мамаева в колонии
Журналистка Ольга Скабеева посетила колонию, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
США пообещали оставить астронавтов на Луне
15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.
Обновлено в 20:04
Путешествия
Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора
Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 22 июля запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети.
Обновлено в 18:52
Наука
Ученые раскрыли простой способ хорошо выспаться
Обновлено в 09:53
Космос
Робота «Федора» научили разговаривать
Обновлено в 21:05
Наука
В продукты россиян добавят панцири саранчи
Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено в 21:22
Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено в 19:46
Гаджеты
Волгоградцам рассказали, для чего нужна умная одежда
Обновлено в 15:24
Политика
ЦИК Украины обнародовал первые данные об итогах выборов в Раду
Украинский ЦИК опубликовал первые данные о результатах выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено в 15:24
Здоровье
Вот тебе гаджет только не плачь!
Одни до сих пор верят, что тонна съеденной черники – это чудо средство для глаз, другие убеждены, что очки только ухудшают зрение, третьи считают, что пагубное влияние гаджетов уже не остановить.
Обновлено в 21:00
Происшествия
Легкомоторный самолет упал в реку в Канаде
Как сообщает телекомпания CBC, легкомоторный самолет упал в реку почти сразу после вылета из аэропорта города Джаспер.
Обновлено в 20:35
Общество
Зампред правительства Сахалина уволен за драку в кафе
Заместителя главы Сахалинской области Кирилла Подберезного отправили в отставку после инцидента в южносахалинском заведении «Сохо».
Обновлено в 10:49
Политика
В Якутии сменили руководителя администрации главы и правительства
Руководителем администрации главы и правительства Якутии назначен Афанасий Владимиров, который ранее занимал пост руководителя департамента по вопросам местного самоуправления администрации.
Обновлено в 21:23
Общество
В России изменятся правила провоза багажа через границу, пишут СМИ
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:20
Шоу-бизнес
Рудковская в персиковом платье скопировала образ Веры Брежневой
Бдительные подписчики сразу заметили, что 44-летняя Рудковская полностью скопировала образ Веры Брежневой, в котором она предстала в одной из недавних фотосессий.
Обновлено в 14:36
Футбол
Дзюба: мог оформить хет-трик из ассистов, но мои «мазилы» промахнулись
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба высказался о победе над "Сочи" в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 18:18
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Кино
Фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено в 16:57
Футбол
РФС прокомментировал драку ОМОНа с фанатами в Ростове-на-Дону
Инцидент произошел после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Ростовом".
Обновлено вчера в 19:48
Политика
В партии Зеленского выбрали спикера Верховной Рады
От партии «Слуга народа» выбрали главного претендента на пост председателя Верховной рады Украины. Им стал глава партии Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 18:10