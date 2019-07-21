Футбол

Гол Кейна с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»Спорт-Экспресс 09:37

"Тоттенхэм" обыграл "Ювентус" (3:2) в матче международного Кубка чемпионов. Победный гол на третьей компенсированной минуте встречи с центра поля забил форвард Харри Кейн. В составе "шпор" также отличились нападающие Лукас Моура и Эрик Ламела.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Гол с центра поля Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом» (видео)

Советский спорт09:52

«Зенит», «Манчестер Юнайтед», Роналду, Кейн, «Локомотив» — в обзоре дня

Чемпионат17:30

«Тоттенхэм» обыграл «Ювентус» на предсезонном турнире в Сингапуре

РИА Новости10:11

Кейн: «Гол „Ювентусу“ — один из лучших в моей карьере»

Sport24.ru13:45

Гол Кейна помог «Тоттенхэму» обыграть «Ювентус»

Sportbox.RU09:36

Гол Кейна помог «Тоттенхэму» обыграть «Ювентус»

Матч ТВ09:36

Премьеру Сарри и де Лигта испортил безумный гол Кейна

Спорт-Экспресс10:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 21:36, Ашберн
Кино

Входит Рая, грудь вздымая: что смотреть по ТВ на этой неделе

Обновлено в 19:17
Политика

ЕК поможет Ирландии в случае жесткого Brexit

Еврокомиссия (ЕК) планирует передать Ирландии несколько миллиардов фунтов стерлингов в случае выхода Британии из ЕС без сделки.
Обновлено в 20:45
Происшествия

ФСБ задержало сотрудника МЧС прямо на совещании мэра Читы

Сотрудники ФСБ задержали представителя МЧС на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова.
Обновлено в 20:43
Происшествия

Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в Петербурге

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро.
Обновлено в 08:17
Политика

Мэй проведёт заседание COBRA из-за ситуации с британским танкером

Премьер Великобритании Тереза Мэй проведёт заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA (Cabinet Office Briefing Rooms) в связи с задержанием Ираном британского танкера в Ормузском проливе.
Обновлено в 19:35
Авто

За полгода в РФ стало на 74 автодилера меньше

В 1 полугодии на 7 дилерских центров меньше стало у GM-AVTOVAZ, на 6 – у FAW. Помимо того, по 4 дилера ушло у УАЗ, Smart и Ford.
Обновлено в 06:20
Политика

Пенсионерка во Львове пыталась съесть избирательные бюллетени

Обновлено в 18:11
Футбол

Журналистка Скабеева посетила Кокорина и Мамаева в колонии

Журналистка Ольга Скабеева посетила колонию, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 16:23
Политика

США пообещали оставить астронавтов на Луне

15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.
Обновлено в 20:04
Путешествия

Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора

Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 22 июля запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети.
Обновлено в 18:52
Наука

Ученые раскрыли простой способ хорошо выспаться

Обновлено в 09:53
Космос

Робота «Федора» научили разговаривать

Обновлено в 21:05
Наука

В продукты россиян добавят панцири саранчи

Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено в 21:22
Экономика

Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено в 12:25
Происшествия

В Британии чайка похитила чихуахуа

Обновлено в 19:46
Гаджеты

Волгоградцам рассказали, для чего нужна умная одежда

Обновлено в 15:24
Политика

ЦИК Украины обнародовал первые данные об итогах выборов в Раду

Украинский ЦИК опубликовал первые данные о результатах выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено в 15:24
Здоровье

Вот тебе гаджет только не плачь!

Одни до сих пор верят, что тонна съеденной черники – это чудо средство для глаз, другие убеждены, что очки только ухудшают зрение, третьи считают, что пагубное влияние гаджетов уже не остановить.
Обновлено в 21:00
Происшествия

Легкомоторный самолет упал в реку в Канаде

Как сообщает телекомпания CBC, легкомоторный самолет упал в реку почти сразу после вылета из аэропорта города Джаспер.
Обновлено в 20:35
Общество

Зампред правительства Сахалина уволен за драку в кафе

Заместителя главы Сахалинской области Кирилла Подберезного отправили в отставку после инцидента в южносахалинском заведении «Сохо».
Обновлено в 10:49
Армия и оружие

Корабли из Индии и Китая поучаствуют в параде в День ВМФ России

Обновлено в 18:30
Политика

В Якутии сменили руководителя администрации главы и правительства

Руководителем администрации главы и правительства Якутии назначен Афанасий Владимиров, который ранее занимал пост руководителя департамента по вопросам местного самоуправления администрации.
Обновлено в 21:23
Общество

В России изменятся правила провоза багажа через границу, пишут СМИ

В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:20
Шоу-бизнес

Рудковская в персиковом платье скопировала образ Веры Брежневой

Бдительные подписчики сразу заметили, что 44-летняя Рудковская полностью скопировала образ Веры Брежневой, в котором она предстала в одной из недавних фотосессий.
Обновлено в 14:36
Футбол

Дзюба: мог оформить хет-трик из ассистов, но мои «мазилы» промахнулись

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба высказался о победе над "Сочи" в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 18:18
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Кино

Фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные

Обновлено в 16:57
Футбол

РФС прокомментировал драку ОМОНа с фанатами в Ростове-на-Дону

Инцидент произошел после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Ростовом".
Обновлено вчера в 19:48
Политика

В партии Зеленского выбрали спикера Верховной Рады

От партии «Слуга народа» выбрали главного претендента на пост председателя Верховной рады Украины. Им стал глава партии Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 18:10
ещё по теме
Гарри Кейн
Британский футболист
Английский футболист, нападающий и вице-капитан клуба «Тоттенхэм Хотспур» и капитан национальной сборной Англии. Член ордена Британской империи.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное