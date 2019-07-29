"Реал" проиграл "Тоттенхэму" (0:1) в матче турнира Audi Cup. Встреча проходила в Мюнхене (Германия). В составе победителей единственный гол на 22-й минуте игры забил форвард Харри Кейн .

Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Реалом» на турнире в Мюнхене

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