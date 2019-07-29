Футбол

«Реал» уступил «Тоттенхэму» в полуфинале Audi CupLiveSport.ru вчера в 14:05

Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу над мадридским «Реалом» (1:0) в матче 1/2 финала Audi Cup, который прошел в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Единственный гол был забит в середине первого тайма.
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«Тоттенхэм» — «Бавария»: онлайн-трансляция финала Audi Cup начнётся в 21:30

Чемпионат12:00

«Реал» Мадрид — «Тоттенхэм»: старт Audi Cup

Все про Спорт ру29 июля в 05:12

«Тоттенхэм» обыграл «Реал» благодаря голу Кейна

Советский спортвчера в 13:49

Товарищеские матчи. «Бавария» забила 6 голов «Фенеру», «МЮ» обыграл «Кристиансунд», «Реал» проиграл «Тоттенхэму»

Sports.ruвчера в 11:47

Азар почти не виден. «Реал» проиграл «Тоттенхэму»

Спорт-Экспрессвчера в 14:10

Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Реалом»

Матч ТВвчера в 13:57

«Тоттенхэм» обыграл «Реал» и вышел в финал турнира в Мюнхене

Sport24.ruвчера в 13:57
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Происшествия

В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски

В центральном офисе сети книжных магазинов «Буквоед» в Санкт-Петербурге идут обыски, сообщает «Фонтанка.ру».
Обновлено в 10:01
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Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон

Обновлено в 20:51
Происшествия

В Хабаровском крае расследуют около 40 дел о некачественной медпомощи

Следственный комитет в Хабаровском каре расследует около 40 уголовных дел, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи, сообщил на пресс-конференции в четверг руководитель СУ СК РФ по региону Евгений Долгалев.
Обновлено в 22:34
Экономика

Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
Обновлено в 06:16
Экономика

Премьер-министр Грузии назвал причину рекордного падения лари

Глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе обвинил «фундаментальные факторы» в существенном обесценивании национальной валюты — лари.
Обновлено в 02:46
Политика

Медведев прибыл в Красноярск на совещание по лесным пожарам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Красноярск, где проведет совещание по ситуации с лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 11:43
Футбол

«Порту» подписал голкипера сборной Аргентины

Состав "Порту" пополнит вратарь "Америки" и сборной Аргентины Агустин Маркесин.
Обновлено в 21:59
Политика

Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 16:39
Путешествия

Шри-Ланка введет бесплатные туристические визы для россиян

Шри-Ланка предложит гражданам почти 50 стран, включая Россию, бесплатные туристические визы.
Обновлено в 22:14
Наука

В ЦАГИ приступили к созданию самолетов для малой авиации России

В России создадут гибридный региональный пассажирский лайнер для малой авиации, сообщает издание Авиаград Жуковский.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Политика

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Космос

«Прогресс МС-12» установил рекорд скорости полета к МКС

Предыдущий рекорд был установлен грузовым кораблем «Прогресс МС-11», аппарат долетел до МКС за три часа и 21 минуту после старта.
Обновлено в 11:39
Политика

Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по MH17

Нидерланды отказались принять данные немецкого частного детектива Йозефа Реша, который подготовил новые материалы по крушению MH17 в июле 2014 года в небе над Донбассом.
Обновлено вчера в 06:41
Шоу-бизнес

Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране

Обновлено в 18:20
Футбол

Цорн считает аренду Шюррле очень удачной сделкой для ФК «Спартак»

Обновлено в 13:24
Происшествия

ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов

Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

ФСБ и МВД предотвратили теракт на одном из инфраструктурных объектов в Татарстане, который готовили двое сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), подозреваемые задержаны.
Обновлено в 06:01
Финансы

Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума

Украинская гривна по состоянию на утро среды, 31 июля, укрепилась по отношению к американскому доллару.
Обновлено в 04:20
Футбол

ФИФА назвала имена претендентов на звание лучшего футболиста 2019 года

Имена претендентов на звание лучшего футболиста 2019 года объявила Международная федерация футбола (ФИФА) 31 июля на своем сайте.
Обновлено в 15:09
Космос

«Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота»

В настоящее время из-за существенного уменьшения объемов финансирования работы по проекту "Косморобот" приостановлены.
Обновлено в 20:06
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель ВМС США

В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.
Обновлено в 15:12
Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:27
Наука

Ученый объяснил, почему человечество не сможет избавиться от тараканов

Обновлено в 10:39
Армия и оружие

В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа

Обновлено в 18:03
Политика

США продлят исключения из санкций для ядерных объектов Ирана

Вашингтон продлит исключения из санкций для ядерных объектов Ирана.
Обновлено в 21:11
Политика

Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале рассказал, что могло стать причиной пожаров в Сибири.
Обновлено в 17:58
Происшествия

В Приморье девочка умерла в «скорой» в свой день рождения

По данным ведомства, четырехлетняя девочка умерла в машине "скорой" в свой день рождения, когда ее везли в больницу села Хороль.
Обновлено в 20:55
Политика

Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину

Задержанных в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сообщил в интервью "Известиям" адвокат украинского экипажа Николай Полозов.
Обновлено в 03:38
Экономика

А1 объявила награду за информацию об активах беглого банкира Беджамова

Компания планирует выплачивать награду за любую ценную информацию, связанную с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Георгию Беджамову и Ларисе Маркус в любых юрисдикциях по всему миру, кроме Российской Федерации, на условиях анонимности и конфиденциальности.
Обновлено в 17:00
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