Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу над мадридским «Реалом» (1:0) в матче 1/2 финала Audi Cup, который прошел в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Единственный гол был забит в середине первого тайма.

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