Футбол

Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Реалом»Матч ТВ 30 июля в 13:57

«Реал» проиграл «Тоттенхэму» в полуфинальном матче товарищеского турнира Audi Cup, который проходит в Мюнхене. В составе лондонского клуба точный удар удался Гарри Кейну.
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«Тоттенхэм» обыграл «Реал» благодаря голу Кейна

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Азар почти не виден. «Реал» проиграл «Тоттенхэму»

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«Реал» проиграл «Тоттенхэму» в полуфинале Audi Cup

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Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Реалом»

Матч ТВ30 июля в 13:57

Товарищеские матчи. «Бавария» забила 6 голов «Фенеру», «МЮ» обыграл «Кристиансунд», «Реал» проиграл «Тоттенхэму»

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«Реал» - «Тоттенхэм»: Азар и Кейн сыграют с первых минут

Soccer.ru30 июля в 11:45

Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Реалом»

Sportbox.RU30 июля в 13:57
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Обновлено в 04:31
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В ДНР зафиксировали стягивание военной техники ВСУ к линии фронта

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Кино

Сахалинский кинофестиваль «Край света» призван изменить отношение людей к самим себе

Обновлено в 04:35
Политика

На Украине возбудили новое дело против Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило новое дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко о хищениях в армии.
Обновлено в 03:38
Путешествия

Шри-Ланка ввела бесплатные визы для российских туристов

Ранее за оформление виз на Шри-Ланку гражданам России требовалось заплатить $35-40.
Обновлено в 02:09
Общество

СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе

"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
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Политика

Жириновский назвал причину лесных пожаров в Сибири

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Экономика

Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»

Японская корпорация Mitsubishi приняла решение не инвестировать в строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ – 2». Об этом сообщило агентство Bloomberg и подтвердила ТАСС пресс-служба компании.
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Обновлено в 04:14
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На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки

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«Метрострой» показал фото новых станций Фрунзенского радиуса

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Армия и оружие

На сайте Минобороны появился интерактивный раздел «Миссия в Сирии»

На официальном сайте Минобороны России открыт специальный интерактивный раздел «Миссия в Сирии».
Обновлено в 03:16
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Ляшко объединился с Кличко против «нашествия зеленой чумы» на Украине

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Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон

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Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена

Обновлено вчера в 14:31
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
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Немецкий специалист по лесным пожарам сказал, нужно ли тушить Сибирь

Ведущий немецкий специалист по пожарам в России, руководитель Центра глобального мониторинга пожаров во Фрайбурге Йоханн Георг Гольдаммер рассказал, стоит ли тушить пожары в Сибири.
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Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

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Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
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В Казани арестовали первого подозреваемого в подготовке теракта

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Политика

Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет

Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
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В Apex Legends появится то, «о чём фанаты просили с релиза игры»

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Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ

Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
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