Футбол
Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Реалом»Матч ТВ 30 июля в 13:57
«Реал» проиграл «Тоттенхэму» в полуфинальном матче товарищеского турнира Audi Cup, который проходит в Мюнхене. В составе лондонского клуба точный удар удался Гарри Кейну.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 04:48, Ашберн
Политика
Медведев решил проверить версию об умышленных поджогах лесов в Сибири
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД проверить, есть ли связь между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов.
Обновлено в 01:05
Футбол
Вратарь «Локомотива» Гильерме: никогда не перейду в «Спартак»
Напомним, что "Спартак" в нынешнее межсезонье хотел приобрести у "Локомотива" Гильерме, однако вратарь "железнодорожников" продлил контракт с красно-зелеными.
Обновлено в 04:19
Общество
Дмитрий Медведев встретился с первыми «гектарщиками» в Забайкалье
В рамках визита в Забайкальский край председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетил многофункциональный центр, где с 1 августа начался прием заявок от жителей региона на участие в программе "Дальневосточный гектар".
Обновлено в 04:31
Политика
В МЧС напомнили, что неоднократно помогали США в борьбе с пожарами
В МЧС РФ напомнили, что российская сторона неоднократно, в том числе на высшем уровне, предлагала США свою помощь в борьбе с пожарами и другими природными катаклизмами.
Обновлено в 04:23
Культура
BadComedian анонсировал церемонию премии «Михалоскар»
Киноблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, рассказал о планируемой церемонии вручения премии «Михалоскар».
Обновлено вчера в 16:10
Кино
Сахалинский кинофестиваль «Край света» призван изменить отношение людей к самим себе
Обновлено в 04:35
Политика
На Украине возбудили новое дело против Порошенко
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило новое дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко о хищениях в армии.
Обновлено в 03:38
Путешествия
Шри-Ланка ввела бесплатные визы для российских туристов
Ранее за оформление виз на Шри-Ланку гражданам России требовалось заплатить $35-40.
Обновлено в 02:09
Общество
СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе
"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
Обновлено в 00:03
Политика
Жириновский назвал причину лесных пожаров в Сибири
Обновлено в 04:26
Экономика
Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»
Японская корпорация Mitsubishi приняла решение не инвестировать в строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ – 2». Об этом сообщило агентство Bloomberg и подтвердила ТАСС пресс-служба компании.
Обновлено в 03:01
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Согласно результатам социологического исследования, проведенного "Левада-Центром", ведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев вызывает у россиян наибольшее доверие среди журналистов, передает РБК.
Обновлено в 04:14
Общество
«Метрострой» показал фото новых станций Фрунзенского радиуса
Обновлено в 00:24
Армия и оружие
На сайте Минобороны появился интерактивный раздел «Миссия в Сирии»
На официальном сайте Минобороны России открыт специальный интерактивный раздел «Миссия в Сирии».
Обновлено в 03:16
Политика
Аксёнов пообещал пожаловаться Путину на мобильных операторов
Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал пожаловаться президенту России Владимиру Путину на действия мобильных операторов, которые ухудшают условия обслуживания абонентов в Крыму.
Обновлено вчера в 11:16
Гаджеты
Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон
Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено вчера в 14:31
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика
Немецкий специалист по лесным пожарам сказал, нужно ли тушить Сибирь
Ведущий немецкий специалист по пожарам в России, руководитель Центра глобального мониторинга пожаров во Фрайбурге Йоханн Георг Гольдаммер рассказал, стоит ли тушить пожары в Сибири.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Гаджеты
Ещё дороже. AMD выпустит чипсет X590 для процессоров Ryzen 3000
На сегодняшний день топовым чипсетом для процессоров AMD Ryzen является X570.
Обновлено вчера в 07:38
Общество
Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Казани арестовали первого подозреваемого в подготовке теракта
Вахитовский районный суд Казани в четверг заключил под стражу первого из двух подозреваемых в подготовке теракта, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 04:33
Политика
Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет
Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32
Игры
В Apex Legends появится то, «о чём фанаты просили с релиза игры»
Создатели Apex Legends пообещали добавить в игру особенность, «о которой фанаты просили с релиза игры».
Обновлено в 04:25
Экономика
Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15