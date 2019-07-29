Футбол

Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Реалом»Матч ТВ 30 июля в 13:57

«Реал» проиграл «Тоттенхэму» в полуфинальном матче товарищеского турнира Audi Cup, который проходит в Мюнхене. В составе лондонского клуба точный удар удался Гарри Кейну.
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«Тоттенхэм» обыграл «Реал» и вышел в финал турнира в Мюнхене

Sport24.ru30 июля в 13:57

«Тоттенхэм» обыграл «Реал» благодаря голу Кейна

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«Реал» Мадрид — «Тоттенхэм»: старт Audi Cup

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Товарищеские матчи. «Бавария» забила 6 голов «Фенеру», «МЮ» обыграл «Кристиансунд», «Реал» проиграл «Тоттенхэму»

Sports.ru30 июля в 11:47
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Помимо поддержки стилуса в прогнозе Citi Research говорится о том, что новые смартфоны Apple получат более емкие аккумуляторы, тройную основную камеру в двух старших моделях и сдвоенную камеру у преемника iPhone XR.
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Новую технику собрали ночью на площади в Чите к приезду Медведева

Ночью на площади Ленина в Чите к приезду Дмитрия Медведева выставили более 50 единиц техники, среди них машины, предназначенные для тушения лесных пожаров, тракторы, ПАЗы, Газели.
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Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
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Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД

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Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.
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Для анализа были использованы данные по авиаперелетам за период с 31 марта по 15 июня 2019 года в 15 странах, которые были наиболее популярными среди российских путешественников летом 2018 года.
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Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
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