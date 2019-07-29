Футбол
Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Реалом»Матч ТВ 30 июля в 13:57
«Реал» проиграл «Тоттенхэму» в полуфинальном матче товарищеского турнира Audi Cup, который проходит в Мюнхене. В составе лондонского клуба точный удар удался Гарри Кейну.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 00:13, Ашберн
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено вчера в 16:39
Политика
Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину и его погружению на дно Финского залива.
Обновлено вчера в 07:23
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено вчера в 08:12
Здоровье
Более 20 тысяч россиян умерли от ВИЧ-инфекции в 2018 году
От ВИЧ-инфекции в прошлом году скончались 20,5 тысяч россиян, сообщается в докладе, опубликованном на сайте Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава РФ.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
Подполковник Балтфлота оказался причастен к пропаже полка двигателей
Обновлено вчера в 22:36
Путешествия
С начала года в Турции умерли десятки российских туристов
Только с начала этого года в турецкой Анталье умерли несколько десятков российских туристов - об этом РИА «Новости» сообщил генконсул России Олег Рогоза.
Обновлено вчера в 00:18
Происшествия
В Татарстане предотвратили теракт
ФСБ и МВД предотвратили на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане теракт, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено вчера в 06:08
Гаджеты
Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон
Китайская компания Xiaomi представила новый игровой смартфон Black Shark 2 Pro, который стал самым мощным в мире, сообщает GizChina.
Обновлено вчера в 20:51
Гаджеты
Грядущий iPhone получит поддержку Apple Pencil
Помимо поддержки стилуса в прогнозе Citi Research говорится о том, что новые смартфоны Apple получат более емкие аккумуляторы, тройную основную камеру в двух старших моделях и сдвоенную камеру у преемника iPhone XR.
Обновлено в 00:02
Общество
Новую технику собрали ночью на площади в Чите к приезду Медведева
Ночью на площади Ленина в Чите к приезду Дмитрия Медведева выставили более 50 единиц техники, среди них машины, предназначенные для тушения лесных пожаров, тракторы, ПАЗы, Газели.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия
ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Комитет Сената США поддержал санкции против «Северного потока-2»
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США поддержал законопроект, который предусматривает введение санкций против "Северного потока-2" - проекта газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию.
Обновлено вчера в 13:22
Шоу-бизнес
Дочь рэпера Тимати растет копией отца
Мать Тимати доказала, что дочь рэпера похожа на звездного отца, а не на мать.
Обновлено вчера в 13:02
Политика
Контактная группа согласовала план ремонта моста в Станице Луганская
Контактная группа по Украине согласовала дорожную карту ремонта моста в Станице Луганская, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД
Обновлено вчера в 10:50
Транспорт
ГИБДД опубликовала карту расположения камер фиксации нарушений ПДД
Обновлено вчера в 13:40
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Кино
На экранах «Оленья кожа» Кантена Дюпьё
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия
Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске
Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Путешествия
Названы страны, где чаще всего задерживают и отменяют авиарейсы
Для анализа были использованы данные по авиаперелетам за период с 31 марта по 15 июня 2019 года в 15 странах, которые были наиболее популярными среди российских путешественников летом 2018 года.
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия
Первому фигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинение
Обновлено вчера в 18:04
Общество
В Росгидромете спрогнозировали ухудшение ситуации с лесными пожарами
Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко прокомментировал ситуацию с охватившими леса России пожарами.
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Сенат утвердил Келли Крафт на пост постпреда США при ООН
Сенат конгресса США утвердил кандидатуру Келли Крафт на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН.
Обновлено вчера в 18:50
Музыка
Фадеев ответил саратовскому музыканту на обвинения в плагиате
Обновлено вчера в 18:01
Политика
В российских вузах появится новая специальность
Ранее в рамках Совета по развитию физической культуры и спорта глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова обратила внимание президента РФ на кадровую проблему с преподаванием спортивных дисциплин в вузах.
Обновлено вчера в 21:21
Финансы
Ставка по ипотеке в России снижается
Центробанк на своём официальной сайте заявил о снижении средней ставки по ипотеке в России до значения в 10,28% годовых.
Обновлено 30 июля в 19:45
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
Обновлено вчера в 05:19
Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено вчера в 18:35