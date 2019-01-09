Футбол

Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Челси» в матче Кубка лиги
РИА Новости
17:03

Тоттенхэм — Челси
1 – 0
Матч завершён
Кубок английской лиги, Полуфинал, сегодня
Стадион «Уэмбли»
25′
Кепа Аррисабалага
Харри Кейн
27′
Харри Уинкс
30′
Давинсон Санчес Мина
60′
63′
Виллиан
Педро Родригес
75′
Росс Баркли
Матео Ковачич
Сон Хын Мин
Эрик Ламела
79′
79′
Каллум Хадсон-Одои
Оливье Жиру
Эрик Ламела
82′
Харри Уинкс
Оливер Скипп
89′
Кристиан Эриксен
Фернандо Льоренте
90′+1′
Футболисты "Тоттенхэма" обыграли "Челси" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Встреча, состоявшаяся во вторник на поле "Тоттенхэма" - стадионе "Уэмбли" в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу "шпор". Единственный мяч на 26-й минуте с пенальти забил Харри Кейн.
РИА Новости17:03

Подробнее о событии

Кейн приблизил «Тоттенхэм» к выходу в финал Кубка АПЛ

Матч ТВ16:55

Оливер назначил пенальти в ворота «Челси» после VAR. Сперва он зафиксировал офсайд у Кейна

Sports.ru15:32

Гол Кейна принёс «Тоттенхэму» победу в 1-м матче 1/2 финала Кубка лиги с «Челси»

Чемпионат16:51

Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Челси» в полуфинале Кубка лиги

Газета.Ru16:51

«Тоттенхэм» снова обыграл «Челси» на «Уэмбли». Такого не было с шестидесятых

Советский спорт17:05

Кейн стал первым игроком «Тоттенхэма», забившим не менее 20 голов в 5 сезонах подряд

Sport24.ru17:11

«Тоттенхэм» обыграл «Челси» в первом полуфинальном матче Кубка лиги

Спорт-Экспресс16:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 18:54, Ашберн
Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП

Рост ВВП России ожидается на уровне 1,5% в 2019 году, в 2020 и 2021 годах — 1,8%. Ранее Всемирный банк в специальном докладе по России отмечал, что рост российской экономики на уровне 3% будет только к 2028 году.
Обновлено в 17:09
Политика

Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановили

Во время пуска СПГ-терминала в Калининградской области сегодня, 8 января, временно приостанавливался транзит газа через Литву.
Обновлено в 08:27
Экономика

Новые тарифы ОСАГО вступили в силу

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО.
Обновлено в 18:43
Политика

На Украине сообщили о пропаже икон из Киево-Печерской лавры

Пропажа нескольких ценных икон обнаружена во время инвентаризации в Киево-Печерской лавре, сообщил во вторник вечером в эфире украинского телеканала "Прямой" министр культуры Украины Евгений Нищук.
Обновлено в 15:55
Политика

Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото

Украинский журналист Юрий Бутусов объяснил в фейсбуке, почему президент Украины Петр Порошенко на фото с военного мероприятия в Новых Петровцах 2015 года выглядел пьяным.
Обновлено в 10:23
Общество

В Огайо умерла старейшая жительница США

Браун стала старейшей жительницей США в мае прошлого года, когда из жизни ушла 114-летняя Дельфина Гибсон, проживавшая в округе Хантингдон, штат Пенсильвания.
Обновлено в 16:57
Происшествия

МВД проверит недовольных мандаринами ОМОНовцев

Обновлено в 18:22
Политика

В конгрессе США призвали отложить снятие санкций с Дерипаски

Председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США призвали минфин страны отложить снятие санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски.
Обновлено в 17:55
Космос

Спутник NASA TESS нашел экзопланету в 23 раза тяжелее Земли

Спутником NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) обнаружена третья экзопланета, которая в три раза больше Земли по размеру и в 23 раза тяжелее.
Обновлено в 18:04
Баскетбол

«Химки» обыграли «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги

Обновлено в 14:37
Происшествия

Аэропорт Хитроу приостановил полеты из-за неопознанного дрона

Обновлено в 13:29
Общество

В Эстонии усыпили подаренного Московским зоопарком медведя

17-летний белый медведь Норд был усыплен в Таллинском зоопарке.
Обновлено в 11:18
Энергетика

В Кировской области подскочили цены на бензин

В Кировской области стремительно выросли цены на бензин. В среднем стоимость на некоторых заправках увеличилась на 70 копеек.
Обновлено в 10:59
Политика

В США предъявили обвинение юристу Весельницкой

Обновлено в 11:12
Армия и оружие

Минобороны России приняло от минобороны Лаоса 30 танков Т-34

Министерством обороны Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества военному ведомству России переданы 30 гусеничных машин в полностью исправном состоянии.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Супруги из Санкт-Петербурга найдены мёртвыми в Камбодже

Тела мужчины и женщины нашли 4 января в съемном жилье. Официальная причина смерти пока не названа.
Обновлено в 16:45
Политика

Порошенко присвоил Филарету звание Героя Украины

Украинский президент Пётр Порошенко сообщил о своём решении присвоить бывшему лидеру одной из неканонических церковных структур Украины Филарету звание Героя Украины.
Обновлено в 14:10
Финансы

Биржевой курс доллара опустился ниже 67 рублей

Биржевой курс доллара во вторник опустился ниже 67 рублей впервые с 18 декабря 2018 года, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 03:18
Музыка

Представлен логотип «Евровидения-2019»

Обновлено в 10:04
Политика

Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира

Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира В опубликованном 8 января новом Индексе паспортов мира Россия сохранила свои позиции и 48 место в списке, ее граждане имеют возможность безвизового въезда в 119 стран и территорий мира.
Обновлено в 02:10
Наука

СМИ усомнились в реальности «акустических атак»: обычный психоз

Журнал Vanity Fair обнародовал статью, в которой со ссылкой на данные экспертов предположил, что якобы имевшие место "акустические атаки" на американских дипломатов на Кубе на самом деле являются обычным психозом.
Обновлено в 17:14
Политика

В Солбсери демонтируют крышу дома Скрипалей

Британские военные демонтируют крышу дома в Солсбери, где проживали экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на распространенное властями графства Уилтшир сообщение.
Обновлено в 10:42
Автоспорт

Экипаж Николаева из «КАМАЗ-Мастер» выиграл второй этап «Дакара»

Обновлено в 16:17
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent превысила $58

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже (ICE) стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $58 за баррель.
Обновлено в 08:47
Энергетика

В МВФ рассказали о повышении цен на газ для украинцев

Киев в очередной раз повысит цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а с 2020 года стоимость газа для жителей страны будет полностью соответствовать рыночной, об этом сообщается в обнародованном Меморандуме об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Украиной и Международным валютным фондом.
Обновлено в 17:04
Экономика

В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей

Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено вчера в 07:50
Спорт

Эксперты WADA приедут в Россию 9 января

Министерство спорта России ожидает приезд экспертов Всемирного антидопиногового агентства за базой данных московской антидопинговой лаборатории 9 января, рассказал глава Минспорта Павел Колобков.
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в «новой Москве»

Один человек погиб при пожаре в деревне Лапшинка в «новой Москве».
Обновлено в 16:59
Происшествия

В Лондоне мужчина попытался проникнуть в здание парламента

В Лондоне полицейские задержали мужчину, который попытался проникнуть в Вестминстерский дворец, где проходят заседания Палаты общин и Палаты лордов Великобритании.
Обновлено в 17:52
Армия и оружие

ТАСС сообщил о разработке в России новой крылатой ракеты

В России для Военно-морского флота (ВМФ) разрабатывается новая крылатая ракета.
Обновлено в 05:45
ещё по теме
Гарри Кейн
Британский футболист
Английский футболист, нападающий и вице-капитан клуба «Тоттенхэм Хотспур» и капитан национальной сборной Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное