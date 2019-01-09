Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Челси» в первом полуфинале Кубка лиги
Vprognoze.ru
18:12

Тоттенхэм — Челси
1 – 0
Матч завершён
Кубок английской лиги, Полуфинал, сегодня
Стадион «Уэмбли»
25′
Кепа Аррисабалага
Харри Кейн
27′
Харри Уинкс
30′
Давинсон Санчес Мина
60′
63′
Виллиан
Педро Родригес
75′
Росс Баркли
Матео Ковачич
Сон Хын Мин
Эрик Ламела
79′
79′
Каллум Хадсон-Одои
Оливье Жиру
Эрик Ламела
82′
Харри Уинкс
Оливер Скипп
89′
Кристиан Эриксен
Фернандо Льоренте
90′+1′
«Тоттенхэм» одолел «Челси» в матче Кубка английской лиги. Первый полуфинальный поединок состоялся на стадионе "Уэмбли" и завершился минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. На 26-й минуте арбитр после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота "Челси", который реализовал Гарри Кейн.
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