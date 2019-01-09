Футбол

Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Челси» в матче Кубка лиги
РИА Новости
17:03

Тоттенхэм — Челси
1 – 0
Матч завершён
Кубок английской лиги, Полуфинал, сегодня
Стадион «Уэмбли»
25′
Кепа Аррисабалага
Харри Кейн
27′
Харри Уинкс
30′
Давинсон Санчес Мина
60′
63′
Виллиан
Педро Родригес
75′
Росс Баркли
Матео Ковачич
Сон Хын Мин
Эрик Ламела
79′
79′
Каллум Хадсон-Одои
Оливье Жиру
Эрик Ламела
82′
Харри Уинкс
Оливер Скипп
89′
Кристиан Эриксен
Фернандо Льоренте
90′+1′
Футболисты "Тоттенхэма" обыграли "Челси" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Встреча, состоявшаяся во вторник на поле "Тоттенхэма" - стадионе "Уэмбли" в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу "шпор". Единственный мяч на 26-й минуте с пенальти забил Харри Кейн.
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