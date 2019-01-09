Футболисты "Тоттенхэма" обыграли "Челси" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Встреча, состоявшаяся во вторник на поле "Тоттенхэма" - стадионе "Уэмбли" в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу "шпор". Единственный мяч на 26-й минуте с пенальти забил Харри Кейн.

Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Челси» в матче Кубка лиги

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