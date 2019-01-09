Футбол

Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Челси» в Кубке лиги
LiveSport.ru
16:57

Тоттенхэм — Челси
1 – 0
Матч завершён
Кубок английской лиги, Полуфинал, сегодня
Стадион «Уэмбли»
25′
Кепа Аррисабалага
Харри Кейн
27′
Харри Уинкс
30′
Давинсон Санчес Мина
60′
63′
Виллиан
Педро Родригес
75′
Росс Баркли
Матео Ковачич
Сон Хын Мин
Эрик Ламела
79′
79′
Каллум Хадсон-Одои
Оливье Жиру
Эрик Ламела
82′
Харри Уинкс
Оливер Скипп
89′
Кристиан Эриксен
Фернандо Льоренте
90′+1′
Лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над столичным «Челси» (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги. Единственный мяч был забит на 27-й минуте — нападающий Гарри Кейн реализовал пенальти, назначенный за фол против него голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги.
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