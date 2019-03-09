Футбол

Гол Кейна не спас «Тоттенхэм» от поражения «Саутгемптону»Советский спорт 11:55

Саутгемптон — Тоттенхэм
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
Ориоль Ромеу
10′
Ян Валери
23′
26′
Харри Кейн
Ориоль Ромеу
Шейн Лонг
46′
Чарли Остин
Джош Симс
46′
72′
Лукас Моура
Сон Хын Мин
Шейн Лонг
Стюарт Армстронг
73′
Ян Валери
76′
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
78′
79′
Кайл Уокер-Питерс
Джеймс Уорд-Проуз
81′
82′
Дэнни Роуз
Бен Дэвис
82′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
88′
Мусса Сиссоко
Натан Редмонд
88′
Тоттенхэм, имея в активе 61 балл, занимает третье место в чемпионате. В следующем туре Саутгемптон на выезде сыграет против Уотфорда, а Тоттенхэм на своем поле примет Кристал Пэлас.
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