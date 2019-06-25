Уругвай и Чили шагнули в плей-офф Кубка АмерикиЕвро-футбол.ру 01:07

В рамках третьего тура группового раунда Кубка Америки прошли два поединка. Сборная Уругвая переиграла команду Чили со счетом 1:0. Единственный гол забил Кавани. В другом поединке прошедшей ночи Эквадор расписал мировую с Японией - 1:1. Забитыми мячами отметились Накацзима и Мена.

Уругвай и Чили шагнули в плей-офф Кубка Америки

Политика В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Политика Кадыров прокомментировал отставку Евкурова Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в соцсетях отставку ингушского коллеги, назвав ее «не жестом бессилия и отчаяния», а «признаком наличия духа» и готовности служить Ингушетии и России.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий отмену штрафа за тонировку стекол автомобиля.

Шоу-бизнес Скончалась актриса Алла Покровская Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.

Экономика Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен Национальный банк Украины сообщил о планах ввести новую банкноту номиналом в 1000 гривен. Об этом информирует Интерфакс-Украина.

Авто BMW представила 600-сильный гибрид BMW Vision M Next В движение концепт-кар приводится 600-сильной гибридной силовой установкой на базе новейшей 2,0-литровой «турбочетверки» и двух электромоторов, расположенных на передней и задней осях.

Политика Украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приостанавливает работу в знак протеста против восстановления прав российских депутатов на июньской сессии.

Происшествия Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".

Экономика Орешкин рассказал о своем видении будущего глобального кризиса По словам Орешкина, падение цен на нефть уже не окажет такого негативного эффекта на экономику, что 8 – 10 лет назад, но в то же время и рост цен уже не оказывает выраженного положительного воздействия.

Происшествия Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100 Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, которое проходит сегодня, 25 июня, впервые публично высказался о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и расследовании катастрофы.

Происшествия Фельдшер скорой отказалась помогать мужчине с инсультом В Башкирии очевидцы рассказали, что фельдшер из скорой помощи отказалась помогать мужчине, которому стало плохо на улице.

Хоккей Хоккейный ЦСКА признан лучшим клубом Европы Московский ЦСКА занял первое место в рейтинге лучших клубов Европы по версии известного хоккейного портала HockeyArchives.

Политика УПЦ заявила, что поместные церкви признают на Украине только ее Представители поместных православных церквей признают на Украине одну каноническую церковь, Украинскую православную церковь, заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Футбол Определились все пары четвертьфинала Кубка Америки На Кубке Америки-2019 завершились игры группового турнира и стали известны все пары четвертьфинала турнира.

Космос NASA подтвердило наличие возможной жизни на Марсе NASA подтвердило сообщения СМИ о том, что учены обнаружили в атмосфере Марса метан, который обычно говорит о наличии живых организмов.

Общество Росреестр изменил данные о владельце особняка генерала ФСБ, якобы инициировавшего дело Голунова Рыночная стоимость каждого особняка, по данным "Новой газеты", оценивается в 65 – 70 млн руб. О деле Ивана Голунова — в публикации "Ъ" "Дело закрыто, вопросы остались".

Политика Лавров: США пытаются помешать нормализации отношений России и Грузии У Москвы есть опасения, что Вашингтон пытается помешать начавшейся нормализации отношений РФ и Грузии.

Общество Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.

Политика Новым мэром Липецка стала Евгения Уваркина Уваркина - до недавнего времени учредитель и председатель правления группы компаний "ТРИО", руководитель наблюдательного совета СПССК "Объединённые производители молока", 29 марта 2019 года распоряжением прежнего градоначальника Сергея Иванова была назначена первым вице-мэром, а поскольку 30 марта он ушел в отставку по собственному желанию, стала исполнять обязанности мэра.

Авто В Сети напомнили про необычный пикап ВАЗ В оснащении пикапа находился бензиновый мотор мощностью 90 лошадиных сил, в некоторых источниках указывается всего 82 л.с. Вероятнее всего, что в качестве силового агрегата был выбран тюнингованный двигатель от ВАЗ 2110.

Общество Беглов поздравил выпускников и дал старт празднику «Алые паруса» Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил выпускников с окончанием школы и дал старт празднику "Алые паруса", который традиционно проходит с красочным представлением в городе на Неве.

Политика Россия и Мальдивы подписали соглашение об отмене визового режима Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид подписали соглашение об отмене визовых требований по итогам переговоров.

Авто Внешность нового Land Rover Defender раскрыли в наборе Lego Стоит особо отметить, что новый Land Rover Defender представят в сентябре 2019 года, тогда как официальные продажи конструктора по мотивам автомобиля стартуют ровно через 1 месяц — в октябре.

Музыка Майкл Джексон: почему его именем пугают детей Майкл Джексон великий Суперзвездой Майкл Джексон стал в раннем возрасте: в 1964-м, когда будущему "королю поп-музыки" было шесть лет, он уже вовсю выступал в состав группы The Jacksons (позднее будет переименована в The Jackson 5), созданной его старшими братьями.

Общество В избиркоме Екатеринбурга обсудили заявку на референдум о храме Рабочая группа избирательной комиссии Екатеринбурга рекомендовала отказать в регистрации инициативной группы, предложившей провести референдум о строительстве храма Святой Екатерины, окончательное решение будет принято на заседании во вторник, заявил РИА Новости глава избиркома города Илья Захаров.