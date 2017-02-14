Футбол
Гол Кавани принес «ПСЖ» победу над «Бордо» в матче чемпионата ФранцииГазета.Ru вчера в 13:00
"Пари Сен-Жермен" обыграл "Бордо" в матче 24-го тура чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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«ПСЖ» благодаря голу Кавани обыграл «Бордо». Уругваец получил травму и был заменен
Sport24.ruвчера в 12:57
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