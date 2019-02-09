Футбол

Гол Кавани принес «ПСЖ» победу над «Бордо»ProstoProSport 12:52

Футболисты «ПСЖ» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Франции переиграли «Бордо». Встреча, прошедшая в субботу в Париже на стадионе «Парк де Пренс», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В их составе на 42-й минуте отличился Эдинсон Кавани, реализовавший пенальти.
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