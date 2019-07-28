Футбол
Гол Калмыкова не помог «Армавиру» обыграть «Спартак-2» в матче ФНЛРИА Новости 14:28
"Армавир" и "Спартак-2" (Москва) сыграли вничью в матче пятого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча в Армавире завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Амур Калмыков (20-я минута), у спартаковцев забил Михаил Игнатов (51).
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 18:34, Вашингтон
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