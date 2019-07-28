"Армавир" и "Спартак-2" (Москва) сыграли вничью в матче пятого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча в Армавире завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Амур Калмыков (20-я минута), у спартаковцев забил Михаил Игнатов (51).

Гол Калмыкова не помог «Армавиру» обыграть «Спартак-2» в матче ФНЛ

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