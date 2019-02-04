Футбол

Гол Кайседо принес победу «Лацио» в матче с «Фрозиноне»Советский спорт 14:54

Фрозиноне — Лацио
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Фрозиноне, Стадион «Бенито Стирпе»
29′
Марко Пароло
36′
Фелипе Кайседо
44′
Фелипе Кайседо
57′
Милан Бадель
Лукас Лейва
58′
Фелипе Кайседо
Валон Бериша
61′
Лукас Лейва
65′
Луис Альберто
Сенад Лулич
Камилло Чиано
66′
Лука Крайнц
Даниэль Чиофани
75′
Федерико Вивиани
Паоло Саммарко
76′
80′
Тома Стракоша
Лука Вальцаниа
Марчелло Тротта
81′
90′+3′
Риза Дурмуси
В матче 22-го тура чемпионата Италии Лацио на выезде обыграл Фрозиноне с минимальным счетом 1:0. У победителей встречи единственный мяч на 36-й минуте забил экс-нападающий Локомотива Фелипе Кайседо.
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