Футбол

Гол Кайседо принес «Лацио» победу над «Фрозиноне»Спорт-Экспресс вчера в 14:58

Фрозиноне — Лацио
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Фрозиноне, Стадион «Бенито Стирпе»
29′
Марко Пароло
36′
Фелипе Кайседо
44′
Фелипе Кайседо
57′
Милан Бадель
Лукас Лейва
58′
Фелипе Кайседо
Валон Бериша
61′
Лукас Лейва
65′
Луис Альберто
Сенад Лулич
Камилло Чиано
66′
Лука Крайнц
Даниэль Чиофани
75′
Федерико Вивиани
Паоло Саммарко
76′
80′
Тома Стракоша
Лука Вальцаниа
Марчелло Тротта
81′
90′+3′
Риза Дурмуси
"Лацио" в гостях одержал победу над "Фрозиноне" (1:0) в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Победный гол забил бывший нападающий "Локомотива" Фелипе Кайседо.
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