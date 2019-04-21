Гол Хунтелара принёс победу «Аяксу» в матче с «Гронингеном»Чемпионат вчера в 14:32

В матче 31-го тура чемпионата Нидерландов «Гронинген» уступил «Аяксу» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Гронингене на стадионе «Эйроборг». Обслуживал матч арбитр Деннис Хиглер, ассистировали Рой де Нас и Рихар Полман. Единственный гол был забит на 78-й минуте.

Гол Хунтелара принёс победу «Аяксу» в матче с «Гронингеном»

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